"Шматковий" манікюр є стильним і незвичайним способом прикрасити свої нігті. Такий нейл-дизайн став популярним завдяки голлівудським майстрам манікюру, які діляться своїми оригінальними роботами в інстаграмі та збирають тисячі вподобань.

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Стильний манікюр передбачає створення колорблоку у вигляді мозаїки на нігтях – невеликі клаптики лаку різних кольорів. Ви можете повторити варіанти арту від провідних нейл-майстрів або інтерпретувати тренд по-своєму. Фантазуйте з формами шматочків: квадратні, трикутні, круглі або ромбовидні. Також експериментуйте з кольором: дозвольте вашій фантазії вибирати від монохромного лаконічного виконання до фантастичних міксів різних відтінків.

Кольорову мозаїку на нігтях можна сміливо робити у стилі "negative space", залишаючи на нігтях проміжки між клаптиками барвистої мозаїки. Надавайте переходам контрасту або залишайте їх ледь помітними.

Якщо ви створюєте манікюр зі святкової нагоди, то урізноманітнити кольоровий спектр мозаїки можна золотим гліттером.

Добірка найкрасивіших ідей "шматкового манікюру"



Спектр різних кольорів / Фото з інстаграму @nails_of_la



Пастельні комбінації / Фото з інстаграму @overglowedit​



Приклад класичної мозаїки / Фото з інстаграму @amyle.nails



Карамель завжди в тему / Фото з інстаграму @amyle.nails



Унікальні форми у відтінку кави з молоком / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Кольоровий вибух у стилі 90-х / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн