Манікюр на відпочинок: Ізабель Гулар показала ідеальний відтінок на літо 2021
Джерело:24 канал
Бразильська супермодель Ізабель Гулар щоразу вражає шанувальників стильними та бездоганними б’юті-образами. Цього разу 36-річна красуня показала яскравий літній манікюр, який стане вдалим доповненням вашого відпочинку. Якщо ви збираєтеся у відпустку, то вибирайте саме такий відтінок лаку.
Супермодель знайшла ідеальний варіант манікюру на море і пляж. Ізабель Гулар опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 4, 6 мільйони підписників, кілька світлин з новим нейл-дизайном, який сподобався усім.
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Літній манікюр на відпочинок
Бразильська супермодель, відоміша як одна з колишніх "ангелів" Victoria's Secret, зробила манікюр у відтінку лимонного лікеру, і подалася на відпочинок. Яскраве покриття нігтів відмінно підкреслило її шоколадну засмагу та модні прикраси на пальцях у вигляді тонких кілець.
Щодо педикюру на літо, то Ізабель доповнила стильний образ білим покриттям на пальцях ніг. Проте ви також можете обрати відтінок лимонного лікеру для педикюру, аби хизуватися ним у відкритому літньому взутті. У такому випадку matchy-matchy руки і ноги зовсім не матимуть нудного вигляду.
Реакція шанувальників
- "Мрія";
- "Цей колір на твоїх нігтях – вогонь";
- "Кольорова комбінація – любов";
- "Б’юті-королева";
- "Мені подобається манікюр! У мене такий же колір";
- "Вау!".
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