Маникюр на отдых: Изабель Гулар показала идеальный оттенок на лето 2021

Бразильская супермодель Изабель Гулар каждый раз поражает поклонников стильными и безупречными бьюти-образами. В этот раз 36-летняя красавица показала яркий летний маникюр, который станет удачным дополнением вашего отдыха. Если вы собираетесь в отпуск, то выбирайте именно такой оттенок лака.

Супермодель нашла идеальный вариант маникюра на море и пляж. Изабель Гулар опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее 4, 6 миллиона подписчиков, несколько фотографий с новым нейл-дизайном, который понравился всем.

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Летний маникюр на отдых

Бразильская супермодель, более известная как одна из бывших "ангелов" Victoria's Secret, сделала маникюр в оттенке лимонного ликера, и подалась на отдых. Яркое покрытие ногтей отлично подчеркнуло ее шоколадный загар и модные украшения на пальцах в виде тонких колец.

Что касается педикюра на лето, то Изабель дополнила стильный образ белым покрытием на пальцах ног. Однако вы также можете выбрать оттенок лимонного ликера для педикюра, чтобы щеголять им в открытой летней обуви. В таком случае у matchy-matchy рук и ног будет совсем не унылый вид.

Реакция поклонников

"Мечта";

"Этот цвет на твоих ногтях – огонь";

"Цветовая комбинация – любовь";

"Бьюти-королева";

"Мне нравится маникюр! У меня такой же цвет";

"Вау!".

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