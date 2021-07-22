"Ми – це те, що ми їмо": літні суперфуди для молодості та сяйва шкіри – домашній догляд
Джерело:Harper's Bazaar
Харчування людини значно впливає на її здоров'я та вигляд і стан шкіри. Тому за своїм раціоном слід ретельно стежити. Вам у нагоді стануть літні суперфуди, які допомагають зберегти молодість і сяйливість шкіри надовго.
Суперфуди є корисними завдяки вмісту в їхньому складі високої концентрації вітамінів, мінералів та інших елементів, необхідних для нормального функціонування організму. Тому деякі з них якісно зволожують та живлять шкіру, насичують її антиоксидантами, висвітлюють, захищають від негативного впливу зовнішніх факторів. Перелічені властивості є причиною, чому експерти радять використовувати суперфуди не лише й харчуванні, але й в догляді за шкірою.
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Літні суперфуди для домашнього догляду за шкірою
- Алое вера. За допомогою рослини в індустрії краси лікують такі захворювання шкіри, як розацеа, акне та псоріаз. Натуральний сік алое містить антиоксиданти, ферменти, вітаміни А, В, С, Е, фолієву кислоту. Потужний мікс корисних компонентів володіє протизапальною властивістю, тому алое часто використовують для доповнення скраду заспокійливих масок, а також з нього навіть готують напої для краси шкіри. Суміш можна приготувати, якщо змішати сік алое і кокосову воду у пропорції 1:2.
- Темні ягоди. Серед них: чорниця, смородина, лохина, ожини. Такі ягоди можна знайти у будь-якому городі. Вони є корисними завдяки вмісту вітаміну C і калію. Їм можна вживати у різному вигляді – свіжими, замороженими або у джем з них. Також спробуйте включити згадані ягоди у склад маски для обличчя, які виконуватиме функцію легкого пілінгу та висвітлюватиме шкіру.
- Зелений чай. Продукт містить максимальну концентрацію полі фенолів, які захищають шкіру від негативного впливу зовнішніх факторів. Серед переваг зеленого чаю здатність зволожувати, тонізувати й омолоджувати шкіру. Окрім напою, зелений чай використовують для приготування зволожувальних масок, зокрема для ділянки навколо очей, або його настоєм вмиваються замість звичайної води, аби звузити судини.
- Куркума. Спеція володіє потужними антиоксидантними властивостями. Вона сприяє очищенню дерми, виконує роль відлущу вального засобу, допомагає покращити загальний стан шкіри, особливо схильної до жирності, висипання і постакне. У домашньому догляді додавайте півсклянки куркуми до теплої води у ванній. Проте після процедури слід ретельно очистити шкіру, бо куркума залишає помаранчевий відтінок на тілі.