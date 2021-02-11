Приблизно після 40 років фібропласти – клітини дерми – повільніше виробляють колаген, а згодом й зовсім припиняють цей процес. Як наслідок, знижується еластичність волокон, і з’являються перші ознаки старіння. Тому жінкам після 40 можуть знадобитися спеціальні доглядові процедури.

Зупинити процес старіння неможливо, але молодість шкірі можна повернути, якщо доглядати за нею належним чином ще з юного віку. Також деякі жінки вдаються до косметологічних омолоджувальних процедур, але перед цим варто дізнатися про них більше.

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Які косметологічні процедури можна робити після 40 років

Масаж обличчя

За словами косметологів, процедура призначена для омолодження шкіри та покращення її кольору. Масаж допомагає зняти спазм м’язів, сприяє їхньому тонусу, активізує кровообіг, стимулює надходження корисних речовин до клітин шкіри, балансує відтік лімфи і пришвидшує виведення токсинів. Також косметологічну процедуру рекомендують тим, кого турбують набряки. Зокрема, масаж сприяє швидкій регенерації шкіри, синтезу фібробластів і гіалуронової кислоти, підсилює дію засобів для догляду за дермою.

Лазерне омолодження

За допомогою лазерного променя, який не травмує шкірні тканини, можна продовжити молодість обличчя, шиї, декольте, кистей рук. Прихильниці такої процедури є у різних куточках світу. Основною функцією лазерного омолодження є руйнування старого колагену та сприяння синтезу свіжого. Щоб побачити результат від процедури, потрібно пройти курс. Після кожного сеансу оновлюватиметься від 10 до 30% шкіри.

Радіочастотний ліфтинг

Процедуру рекомендують проводити тим, у кого овал обличчя втратив чіткі контури, з’явилися мішки під очима. Радіочастотний ліфтинг створює ефект "кругової підтяжки", але без скальпеля та реабілітації. Якщо ви наважитеся на сеанс, то потрібно буде відвідати клініку 1 раз, де за допомогою RF-ліфтингу прогріватимуть глибокі шари вашої шкіри, руйнуючи старі волокна колагену, щоб звільнити місце для нових утворень щільного колагену. Результат опісля проявлятиметься поетапно, а його тривалість обіцяють протягом 5 років.

Мезотерапія

Або корекція і профілактика дефектів шкіри шляхом введення в її середні шари препаратів, які призначені для сповільнення процесів старіння і відновлення дерми на клітинному рівні. Зазвичай косметологічну процедуру роблять, аби уникнути пластичної операції. Оскільки корисні речовини вводять під шкіру, то мезотерапія має довготривалий ефект.

Нитковий ліфтинг

Жінки також вдаються до такою омолоджувальної процедури, як введення під шкіру тонких ниток. Таким чином косметологи корегують їхнім пацієнтам овал обличчя, розгладжують зморшки та обіцяють видимий результат на 2 – 5 років. Якщо детальніше, то вам вводитимуть спеціальні нитки, які під шкірою розсмоктуються та забезпечують формування провисаючих тканин. Таке безопераційне омолодження порівнюють з підтяжкою обличчя.

Ін’єкції ботоксу

Одна із найбільш популярних б’юті-процедур після 40. У ході сеансу під шкіру вколюють спеціальний нейротоксин – препарат на природній основі, який повинен паралізувати нейронні зв’язки, що провокує розслаблення м’язів і розгладження зморшок. Зазначена тривалість ефекту – 6 місяців.

Біоревіталізація

Біоревіталізацією називають неглибокі точкові уколи препаратів з гіалуроновою кислотою нетваринного походження. Процес нагадує мезотерапію: шкіру проколюють і вводять препарат глибоко у її середній шар, куди не може проникнути звичайна сироватка чи крем. Проте препарати для мезотерапії і біоревіталізації відрізняються особливостями складу. Наприклад, для першої процедури використовують мікси вітамінів та амінокислот. Наповнення таких "коктейлів" можна корегувати у залежності від ваших потреб: ви хочете провести підтримуючу терапію при акне або навіть побороти проблему випадіння волосся. А біоревіталізація проводиться лише за допомогою гіалуронової кислоти у високій концентрації, яка призначена для утримування і протягування молекул води. Від 3 до 12 місяців після процедури шкіра повернеться до першочергового стану.

Плазмоліфтинг

Косметологи переконані в оперативності та стійкості результату після процедури. Аби зробити плазмоліфтинг, спеціаліст змішує плазму крові пацієнта зі спеціальний коктейлем. Таким чином організм швидко засвоює препарат. Ін’єкції допомагають омолодити і підтягнути шкіру обличчя.

Контурна пластика

Ще одна альтернатива пластичної хірургії за допомогою гіалуронової кислоти. Контурна пластика забезпечує природний результат і є безпечною для організму, бо гіалуронова кислота є сумісною з тканинами людини. Така процедура призначена для розгладжування зморшок на чолі та між бровами, прибирає носогубні складки, заповнює окремі місця під шкірою в області скроней, вилиць, підборіддя, корегує форму губ, носа, мочок вуха, підтягує овал обличчя.

Операційна підтяжка шкіри

На процедуру важко наважити, адже, як і будь-яка інша операція, вона має певні ризики і наслідки. Тому стосовно потреби хірургічного втручання слід добре порадитися з лікарем.

Також додамо, що перед усіма косметологічними омолоджувальними процедурами варто зважувати усі "за" та "проти". Зокрема, не забувате, що правильне харчування та здоровий спосіб життя теж ефективно допомагають продовжити молодість шкіри.