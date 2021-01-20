Щоб уникнути регулярного фарбування і корекції брів, жінки звертаються до татуажу, якого існує кілька видів. Наприклад, мікроблейдинг або мікрошейдинг застосовують, коли потрібно виправити різноманітні недоліки на бровах. Проте варто розуміти різницю між цими популярними процедурами.

Олена Лесковець – це permanent make-up artist. Спеціаліст розповіла для tochka.net про те, чим відрізняються процедури мікроблейдингу та мікрошейдингу. Окрім термінології, вона пояснила, яку процедуру краще і дешевше обрати в Україні.

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Мікроблейдинг і мікрошейдинг

Основою двох процедур є введення пігменту під верхній шар шкіри. Таким чином спеціаліст візуально утворює вам густі щільні брови з чітким контуром. Це єдина спільна ознака мікроблейдингу та мікрошейдингу.

Мікроблейдинг – це мануальна техніка татуажу, яка прийшла до нас зі сходу. За допомогою спеціальної ручки-маніпули, пігмент впроваджується в шкіру. Маніпула виглядає як ручка з лезом на кінці, а майстер, роблячи "надрізи" імітує волосок. За допомогою мікроблейдингу можна додати відсутні волоски брів та візуально зробити брови густішими,

– пояснює Олена Лесковець.

За словами Олени, мікроблейдинг не отримав популярності в Україні. Адже у наших дівчат шкіра більш щільна, тому пігмент не набуває бажаного кольору, розпливається під шкірою та залишає сліди на обличчі. Натомість в Азії власниці тонкої шкіру віддають перевагу саме такій техніці.

Мікрошейдинг, або як його ще називають "пудрове напилення брів" виконується спеціальною машинкою для перманентного макіяжу, в основі якої лежить тоненька голочка. Вона знаходиться в постійному русі, і завдяки цьому, пігмент "вноситься" в шкіру у вигляді мікроскопічних крапочок, які і створюють ефект "пудрового напилення". Ця техніка відмінно підходить для європейського типу шкіри і користується більшою популярністю в Україні,

– продовжує експертка.

Також спільним у процедур є те, що вони носять схожий побічний характер: сильне почервоніння шкіри, свербіж чи набряки. Адже мікроблейдинг та мікрошейдинг схожі на процес створення татуювання. Техніці мікрошейдингу навчитися важче й інструмент для його проведення коштує дорого, тому й ціна на послугу в студіях краси висока. "А ось мікроблейдингу може навчитися кожен. Досить купити ручку-маніпулу за 300 гривень, і вже можна заявляти, що ти майстер. Особисто я, за всю практику, жодного красивого мікроблейдингу не бачила, а от знівечених дівчаток саме ним – безліч", – каже Олена Лесковець.