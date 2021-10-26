Мінімалізм у тренді: 10 невеликих татуювань для красивого боді-арту

Тату вже давно стало справжнім мистецтвом. Якщо ви прихильниця мінімалізму або вперше хочете прикрасити своє тіло, то зверніть увагу на мінімалістичні ідеї татуювань для витонченого боді-арту. Серед них різні надихаючі малюнки: від квіткових композицій до емоційних надписів.

Татуювання можуть залишатися з вами на все життя, тому важливо, аби малюнок мав красивий і стильний вигляд. Мінімалістичні тату ніколи не вийдуть з моди.

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Сміливі молодята практикують парні символічні знаки замість банальних кілець, друзі наважуються на спільний похід до тату-майстра, щоб зробити чорнильний символ міцної дружби, а деякі просто"забиваються" для власного естетичного задоволення. На щастя, ідей дуже багато. Вам залишається вибрати щось на свій смак.

Крутих татуювань безліч для різних випадків життя – від хитромудрих картин до банальних надписів оригінальним шрифтом. Невеликі деталізовані татуювання можуть бути досить складними у виконанні. Однак тонкі лінії створять ефект легкості та не перенавантажуватимуть малюнок. Крім того, візуально мінімалістичні тату будуть виглядати пропорційно, не додадуть візуального обсягу тіла і, на випадок необхідності, їх буде простіше приховати під одягом або за допомогою косметики.

Надихайтеся лаконічними ідеями з Pinterest.

Мінімалістичні татуювання



Мінімалістичне тату для дівчат / Фото Pinterest



Прикраса для тіла / Фото Pinterest



Красиве татуювання / Фото Pinterest



Романтичний боді-арт / Фото Pinterest



Оригінальний малюнок на тілі / Фото Pinterest



Кольорове татуювання / Фото Pinterest



Квіти на руці / Фото Pinterest



Креативний боді-арт / Фото Pinterest



Тату для мінімалістів / Фото Pinterest



Ідея, щоб прикрасити тіло / Фото Pinterest