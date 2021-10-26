Минимализм в тренде: 10 небольших татуировок для красивого боди-арта

Тату уже давно стало настоящим искусством. Если вы сторонница минимализма или впервые хотите украсить свое тело, то обратите внимание на минималистичные идеи татуировок для изящного боди-арта. Среди них различные вдохновляющие рисунки: от цветочных композиций до эмоциональных надписей.

Татуировки могут оставаться с вами на всю жизнь, поэтому важно, чтобы рисунок имел красивый и стильный вид. Минималистичные тату никогда не выйдут из моды.

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Смелые молодожены практикуют парные символические знаки вместо банальных колец, друзья решаются на совместный поход к тату-мастеру, чтобы сделать чернильный символ крепкой дружбы, а некоторые просто "забиваются" для собственного эстетического удовольствия. К счастью, идей очень много. Вам остается выбрать что-то на свой вкус.

Крутых татуировок множество для разных случаев жизни – от замысловатых картин до банальных надписей оригинальным шрифтом. Небольшие детализированные татуировки могут быть довольно сложными в исполнении. Однако тонкие линии создадут эффект легкости и не будут перегружать рисунок. Кроме того, визуально минималистичные тату будут выглядеть пропорционально, не добавят визуального объема тела и, на случай необходимости, их будет проще скрыть под одеждой или с помощью косметики.

Вдохновляйтесь лаконичными идеями с Pinterest.

Минималистичные татуировки



Минималистичное тату для девушек / Фото Pinterest



Украшение для тела / Фото Pinterest



Красивая татуировка / Фото Pinterest



Романтичный боди-арт / Фото Pinterest



Оригинальный рисунок на теле/ Фото Pinterest



Цветное тату / Фото Pinterest



Цветы на руке / Фото Pinterest



Креативный боди-арт / Фото Pinterest



Тату для минималистов / Фото Pinterest



Идея, чтобы украсить тело / Фото Pinterest