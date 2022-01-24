Якщо після фарбування брів ви не впізнаєте себе у дзеркалі чи вам просто не подобається відтінок, то виправити ситуацію можливо. Скористайтеся 6 корисними порадами.

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Як самостійно впоратися з надмірно пофарбованими бровами

Правило 5 днів. Зачекайте, щоб пройшло трішки часу і не зациклюйтеся на отриманому кольорі. Фарба має властивість тьмяніти впродовж тижня завдяки шкірним жирам, регулярному вмиванню і душу.

Зачекайте, щоб пройшло трішки часу і не зациклюйтеся на отриманому кольорі. Фарба має властивість тьмяніти впродовж тижня завдяки шкірним жирам, регулярному вмиванню і душу. Брови чи шкіра. Під час фарбування брів пігмент також залишається на шкірі під волосинками. Аби видалити надлишки фарби з обличчя, скористайтеся засобом для зняття косметики на основі олії чи силікону. На ватному диску повинен залишитися коричневий слід. Дозвольте бровам висохнути, і колір стане м'якшим мінімум на 1 відтінок.

Під час фарбування брів пігмент також залишається на шкірі під волосинками. Аби видалити надлишки фарби з обличчя, скористайтеся засобом для зняття косметики на основі олії чи силікону. На ватному диску повинен залишитися коричневий слід. Дозвольте бровам висохнути, і колір стане м'якшим мінімум на 1 відтінок. Освітлювальний шампунь. Швидко зменшити насиченість фарбованих брів допоможе освітлювальний шампунь. Засіб використовують, щоб видалити з волосся залишки стайлінгу й олії, тому після нанесення його на брови можна очікувати схожого ефекту. При цьому застосовуйте спеціальну щіточку. Залиште шампунь на бровах на 60 секунд, а потім ретельно змийте.



Як зробити брови красивими / Фото з інстаграму @makeupbymario