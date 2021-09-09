Міжнародний день краси: як дбають про природну вроду відомі жінки – топ-5 секретів

9 вересня у світі відзначають Міжнародний день краси. У 1995 році ініціативу запровадження такого свята проявив Міжнародний комітет естетики і косметології CIDESCO. З цієї нагоди ми зібрали 5 секретів від селебріті, які допоможуть зберегти природну вроду надовго.

Краса таки може врятувати світ. Кожним своїм досягненням це доводять розумні, успішні, талановиті жінки з усього світу. Залишатися вродливою можна у будь-якому віці.

Про історію свята: Краса врятує світ: чому 9 вересня відзначають Міжнародний день краси

Здорова шкіра, міцне волосся, акуратний манікюр і блиск в очах – те, що прагне мати чи не кожна жінка, аби залишатися впевненою у своїй красі. Для цього вам знадобляться найкращі поради та хитрощі знаменитих жінок, які більшу частину свого часу проводять на червоних доріжках, світських заходах, зйомках, користуються послугами візажистів, перукарів, стилістів. Вони точно знають, як потрібно дбати про свою природну вроду. Достатньо поглянути лише на досконалий стан їхньої шкіри та шевелюри.

Топ-5 секретів краси від відомих жінок

Дженніфер Еністон

Зірка серіалу "Друзі" та просто красуня у свої 52 може похизуватися ідеальною шкірою обличчя. Отже в чому секрет її красивого вигляду? За словами Дженніфер, вони щовечора після зняття макіяжу наносить під очі вазелін, аби запобігти появі ліній, зморшок та інших ознак старіння. Зокрема, вазелін здатен ефективно зволожити тонку і ніжну шкіру під очима, що для цієї ділянки дуже важливо.



Дженніфер Еністон дбає про свою красу / Фото з інстаграму зірки

Емма Стоун

Американська акторка, лауреатка премії "Оскар" та інших високих нагород у кіноіндустрії, 32-річна Емма Стоун має надчутливу шкіру. Зірці важко підібрати доглядові засоби, які б не подразнювали дерму. Тому замість зволожувального крему Емма наносить на обличчя олію виноградних кісточок. Таким чином вона надовго підтримує шкіру зволоженою, що дозволяє їй гарно виглядати на екрані й поза ним. Альтернативний засіб можна придбати як в аптеці, так і в крамницях здорового харчування.



Зіркові секрети краси / Фото з інстаграму @emmastone

Пріянка Чопра

Індійській моделі, акторці та Міс Світу 2000 – 39 років. Нещодавно вона стала однією із моделей нового складу "ангелів" Victoria's Secret. Неймовірній красуні вдається підтримувати себе у формі за допомогою роботи, постійних зйомок, які можуть тривати по 19 годин, та активного способу життя. Також Пріянка обожнює його, а на вихідних ходить тренуватися у спортзал. Щодо дієти, то знаменитість давно від них відмовилася. Вона не приховує, що любить їсти піцу з гострим соусом, овочі, фрукти та індійські коржики чапаті, але й не забуває пити багато води, особливо під час подорожей.



Звабливою можна бути у будь-якому віці / Фото з інстаграму Пріянки Чопри

Дженніфер Лопес

Зваблива 52-річна співачка насолоджується життям, роботою та стосунками, які нещодавно відновила з американським актором Беном Аффлеком. Джей Ло у багатьох своїх інтерв'ю згадує, що важливим компонентом косметичних засобів, які допомагають їй зберігати молодість і красу, є олії. Мама, тітка та бабуся Дженніфер використовували оливкову олію як б'юті-засіб: наносили її на волосся, коли воно було надто сухим, на обличчя, на тіло і на живіт під час вагітності. Також красуня ніколи не забуває про знамениту фразу Коко Шанель: "Коли дівчині 20, вона має красу, яку їй дала природа. У 30, яку вона зробила сама. А в 40 – ту, яку заслужила".



Дженніфер Лопес виглядає неперевершено / Фото з інстаграму співачки

Кейт Міддлтон

39-річна герцогиня Кембриджська кожним своїм виходом у світ вражає публіку витонченим стилем і бездоганним станом природної вроди. Відома дружина та матір має свого стиліста – Річарда Ворда, який є засновником власної марки засобів для догляду за волоссям. Кейт користується шампунем від його бренда, щоб зберігати волосся здоровим, міцним і блискучим. Cleanse & Condition Shampoo від Richard Ward: це безсульфатний шампунь і кондиціонер 2 в 1. Щодо бальзаму, то герцогиня не використовує його додатково.

Також Кейт Міддлтон завжди оновлює стрижку перед тим, як зробити важливу заяву. До такого трюку вдавалася і принцеса Діана. Кейт робить об'єм на маківці, збирає пасма гребінцем, ховаючи його під волоссям. Такі укладки робили ще в 60-х роках, аби надати ефекту більш густого волосся. Цікаво й те, що під час вагітності жінка дозволяє собі вийти на публіку з нефарбованими коренями – герцогиня категорично проти маніпуляцій з волоссям у цей період.



Кейт Міддлтон завжди розкішна / Фото з інстаграму @dukeandduchessofcambridge