Результат дієти не залежить від сили волі чи мотивації. Натомість варто звернути увагу на такі фактори, які заважають вашим метаморфозам: вік, швидкість метаболізму, генетика та інші, що підтвердили у рамках дослідження Медичної школи Стенфордського університету.

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В науковому експерименті взяли участь 609 людей, вікова категорія: від 18 до 50 років, кількість жінок і чоловіків була приблизно рівною. Дослідники хотіли дізнатися більше про взаємозв’язок біологічних факторів і різноманітних дієт.

Половина учасників дослідження вчених Медичної школи дотримувалися кетогенної дієти – це низьковуглеводна система харчування з великою кількістю жирів і помірною кількістю білків. Інша група людей харчувалася згідно з меню, яке передбачало низький вміст жирів і вуглеводів, але споживання багатьох білкових продуктів.

За перебігом дослідження і динамікою змін організму учасників спостерігала група вчених. Завдяки отриманим даним вони сформулювали 3 правила, які гарантують успіх дієти.

Як підвищити ефективність дієти

Харчуватися живильними продуктами. Дієту можна "обманути", якщо включити в неї збалансовану їжу. Тому віддавайте перевагу натуральним і якісним продуктам: рибі, овочам, несолодким фруктам, рослинній олії. Наприклад, прихильникам кето-дієти слід їсти авокадо, а не сир, бо перший продукт дасть організму більше вітамінів.

Дієту можна "обманути", якщо включити в неї збалансовану їжу. Тому віддавайте перевагу натуральним і якісним продуктам: рибі, овочам, несолодким фруктам, рослинній олії. Наприклад, прихильникам кето-дієти слід їсти авокадо, а не сир, бо перший продукт дасть організму більше вітамінів. Мінімізувати споживання білої муки. Вироби із білої муки є головними ворогами омріяної цифри на вагах. Натомість можна сміливо харчуватися хлібом з цільного зерна, а млинці чи панкейки варто робити з мигдалевої муки.

Вироби із білої муки є головними ворогами омріяної цифри на вагах. Натомість можна сміливо харчуватися хлібом з цільного зерна, а млинці чи панкейки варто робити з мигдалевої муки. Овочі – основа дієти. Саме в овочах міститься багато вітамінів і мінералів. Таким чином, вживаючи їх, ви зможете надовго втамувати відчуття голоду й уникнути "миттєвої слабкості" на шкідливі продукти.



Корисні правила для дієти / Фото з інстаграму @missjoslin

Нагадаємо, що перед тим, як перейти на будь-яку дієту варто проконсультуватися із кваліфікованим спеціалістом.