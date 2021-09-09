Международный день красоты: как заботятся о красоте известные женщины – топ-5 секретов

9 сентября в мире отмечают Международный день красоты. В 1995 году инициативу введения такого праздника проявил Международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO. По этому случаю мы собрали 5 секретов от селебрити, которые помогут сохранить естественную красоту надолго.

Красота таки может спасти мир. Каждым своим достижением это доказывают умные, успешные, талантливые женщины со всего мира. Оставаться красивой можно в любом возрасте.

Об истории праздника: Красота спасет мир: почему 9 сентября отмечают Международный день красоты

Здоровая кожа, крепкие волосы, аккуратный маникюр и блеск в глазах – то, к чему стремится едва ли не каждая женщина, чтобы оставаться уверенной в своей красоте. Для этого вам понадобятся самые лучшие советы и хитрости знаменитых женщин, которые большую часть своего времени проводят на красных дорожках, светских мероприятиях, съемках, пользуются услугами визажистов, парикмахеров, стилистов. Они точно знают, как нужно заботиться о своей естественной красоте. Достаточно взглянуть лишь на совершенное состояние их кожи и шевелюры.

Топ-5 секретов красоты от известных женщин

Дженнифер Энистон

Звезда сериала "Друзья" и просто красавица в свои 52 может похвастаться идеальной кожей лица. Итак, в чем секрет ее красивого вида? По словам Дженнифер, она каждый вечер после снятия макияжа наносит под глаза вазелин, чтобы предотвратить появление линий, морщин и других признаков старения. В частности, вазелин способен эффективно увлажнить тонкую и нежную кожу под глазами, что для этого участка очень важно.



Дженнифер Энистон заботится о своей красоте / Фото из инстаграма звезды

Эмма Стоун

Американская актриса, лауреат премии "Оскар" и других высоких наград в киноиндустрии, 32-летняя Эмма Стоун имеет сверхчувствительную кожу. Звезде трудно подобрать средства по уходу, которые бы не раздражали дерму. Поэтому вместо увлажняющего крема Эмма наносит на лицо масло виноградных косточек. Таким образом она надолго поддерживает кожу увлажненной, что позволяет ей хорошо выглядеть на экране и вне его. Альтернативное средство можно приобрести как в аптеке, так и в магазинах здорового питания.



Звездные секреты красоты / Фото из инстаграма @emmastone

Приянка Чопра

Индийской модели, актрисе и Мисс Мира 2000 – 39 лет. Недавно она стала одной из моделей нового состава "ангелов" Victoria's Secret. Невероятной красавице удается поддерживать себя в форме с помощью работы, постоянных съемок, которые могут длиться по 19 часов, и активного образа жизни. Также Приянка обожает его, а на выходных ходит тренироваться в спортзал. Что касается диеты, то знаменитость давно от них отказалась. Она не скрывает, что любит есть пиццу с острым соусом, овощи, фрукты и индийские лепешки чапати, но и не забывает пить много воды, особенно во время путешествий.



Обольстительной можно быть в любом возрасте / Фото из инстаграма Приянки Чопры

Дженнифер Лопес

Обольстительная 52-летняя певица наслаждается жизнью, работой и отношениями, которые недавно возобновила с американским актером Беном Аффлеком. Джей Ло во многих своих интервью вспоминает, что важным компонентом косметических средств, которые помогают ей сохранять молодость и красоту, являются масла. Мама, тетя и бабушка Дженнифер использовали оливковое масло в качестве бьюти-средства: наносили его на волосы, когда они были слишком сухими, на лицо, на тело и на живот во время беременности. Также красавица никогда не забывает о знаменитой фразе Коко Шанель: "Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей дала природа. В 30, которую она сделала сама. А в 40 – ту, которую заслужила".



Дженнифер Лопес выглядит непревзойденно / Фото из инстаграма певицы

Кейт Миддлтон

39-летняя герцогиня Кембриджская каждым своим выходом в свет впечатлает публику утонченным стилем и безупречным состоянием естественной красоты. Известная жена и мать имеет своего стилиста – Ричарда Уорда, который является основателем собственной марки средств для ухода за волосами. Кейт пользуется шампунем от своего бренда, чтобы держать волосы здоровыми, крепкими и блестящими. Cleanse & Condition Shampoo от Richard Ward: это безсульфатный шампунь и кондиционер 2 в 1. Что касается бальзама, то герцогиня не использует его дополнительно.

Также Кейт Миддлтон всегда обновляет стрижку перед тем, как сделать важное заявление. К такому трюку прибегала и принцесса Диана. Кейт делает объем на макушке, собирает пряди расческой, пряча их под волосами. Такие укладки делали еще в 60-х годах, чтобы придать эффект более густых волос. Интересно и то, что во время беременности женщина позволяет себе выйти на публику с некрашенными корнями – герцогиня категорически против манипуляций с волосами в этот период.



Кейт Миддлтон всегда роскошная / Фото из инстаграма @dukeandduchessofcambridge