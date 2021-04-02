Італійський модний Дім Valentino випустив 2 весняні аромати для нього і для неї Born in Roma Yellow Dream. Обличчями нової лінійки стали молоді 21-річні моделі Адут Акеч і Анвар Гадід, які буквально закохали всіх у цю весну, позуючи у рекламному ролику.

2 супермоделі представили рекламну кампанію парних ароматів: Born in Roma Yellow Dream Donna – для неї, Born in Roma Yellow Dream Uomo – для нього. За словами представників модного Дому, на створення парфумів їх надихнув смілий і життєствердний жовтий колір.

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Адут Акеч і Анвар Гадід в новій б'юті-кампанії Valentino

Команда Valentino Beauty розповідає, що джерелом їхнього натхнення є жовтий колір, який асоціюються для них з оптимізмом і радістю. Також саме цей відтінок є символічним для Риму, що також послугувало важливим референсом під час створення ароматів.

Цікаво, що парфуми для жінок і чоловіків розробляли різні команди. Над версією Donna працювали Анна Фліппо й Ніколя Больє. Парфумери хотіли отримати аромат для яскравої і впевненої в собі жінки у стилі Valentino. У результаті парфумерну композицію склали ноти бергамоту, лимона, турецької троянди і білого мускусу.

Творцями чоловічої версії парфумів були Жулі Массі та Вьоль Колля. Born in Roma Yellow Dream Uomo – це сонячний аромат, який складається із нот мандарину, лайма, ананасу, герані та імбирного пряника.

Метою рекламного ролика весняних парфумів Valentino було підкреслення квіткової основи та зв'язку з Римом. У відео можна побачити, як Акеч і Гадід грають закохану пару, роман якої почався в одному з римських садів. Навіть дизайн флакону став даниною поваги Вічному місту. Паковання натхненне оздобленням римських палацо, а також нагадує один з головних символів Valentino – шипи.