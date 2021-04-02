Итальянский модный дом Valentino выпустил 2 весенних аромата для него и для нее Born in Roma Yellow Dream. Лицами новой линейки стали молодые 21-летние модели Адут Акеч и Анвар Гадид, которые буквально влюбили всех в эту весну, позируя в рекламном ролике.

2 супермодели представили рекламную кампанию парных ароматов: Born in Roma Yellow Dream Donna – для нее, Born in Roma Yellow Dream Uomo – для него. По словам представителей модного дома, на создание духов их вдохновил смелый и жизнеутверждающий желтый цвет.

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Адут Акеч и Анвар Гадид в новой бьюти-кампании Valentino

Команда Valentino Beauty рассказывает, что источником их вдохновения является желтый цвет, который ассоциируются для них с оптимизмом и радостью. Также именно этот оттенок является символическим для Рима, что также послужило важным референсом во время создания ароматов.

Интересно, что духи для женщин и мужчин разрабатывали разные команды. Над версией Donna работали Анна Флиппо и Николя Болье. Парфюмеры хотели получить аромат для яркой и уверенной в себе женщины в стиле Valentino. В результате парфюмерную композицию составили ноты бергамота, лимона, турецкой розы и белого мускуса.

Создателями мужской версии парфюма были Жюли Массе и Вьоль Коль. Born in Roma Yellow Dream Uomo – это солнечный аромат, который состоит из нот мандарина, лайма, ананаса, герани и имбирного пряника.

Целью рекламного ролика весенних духов Valentino было подчеркивание цветочной основы и связи с Римом. В видео можно увидеть, как Акеч и Гадид играют влюбленную пару, роман которой начался в одном из римских садов. Даже дизайн флакона стал данью уважения Вечному городу. Упаковка, вдохновлена отделкой римских палаццо, а также напоминает один из главных символов Valentino – шипы.