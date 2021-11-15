Модні брови осені: природні, м'які та ніжні – цікаві фото

Мода на брови також змінюється. У наступному сезоні акуратно та чітко оформлені брови не будуть в тренді. Їм на заміну прийде природний, м'який та ніжний макіяж і відновлювальні brow-засоби.

Новий сезон змінив чимало в індустрії краси. Зокрема, модним став інший макіяж брів.

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Який вигляд мають модні брови цієї осені

Кілька років тому Кара Делевінь кардинально змінила враження про трендові брови. Вона продемонструвала на подіумі ефектний макіяж брів. Тоді вони різко потемніли, поважчали, стали домінантною складовою б'юті-образу. В наш час топмоделі та beauty-інфлуенсери на кшталт Белли Хадід продовжують створювати нові тренди, які впливають на індустрію краси по всьому світу.

Белла Хадід є володаркою витончених брів. Тому й на модних подіумах непомітно почали панувати замість густих і об'ємних природні, м'які брови. Сьогодні вже не потрібно заповнювати міжбрівний простір густими тінями за трафаретом: графічні, щільні брови-карнизи візажисти більше не малюють. Всі намагаються досягти мінімалістичного і м'якого результату.



Тренд на унікальні брови / Фото з інстаграму Белли Хадід

Якщо раніше вважали, що прямі темні брови роблять образ впевненим і по-хлоп'ячому зухвалим, то сьогодні візажисти переконують: можна створити впевнений і сміливий look і з м'якими світлими бровами. Приклади з показів Marc Jacobs, Victoria Beckham, Rochas і Lemaire підтверджують, що вони праві.

Ідеальний макіяж брів допомагають зробити спеціальні засоби. Якщо власні брови не залишають шансів для природнього nude-макіяжу, можна спробувати збільшити їхню щільність і густоту за допомогою доглядових б'юті-продуктів. Активно стимулюють ріст брів, живлять і зміцнюють їх натуральні рослинні інгредієнти, які слід шукати у складі гелів, сироваток, кондиціонерів.



Якими будуть модні брови / Фото Vogue



Натуральний вигляд брів / Фото Vogue



Мінамалістичний макіяж брів / Фото Vogue



Моделі – головні трендсеттери / Фото Vogue