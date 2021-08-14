Модні чубчики – хіт 2021: 16 найкращих прикладів з інстаграму
14 серпня 2021 , 16:52Читать новость на русском
Джерело:Vogue
Чубчик став головним трендом 2021 в індустрії краси. За допомогою такого симпатичного акценту можна вдало освіжити стрижку будь-якої довжини. Ви можете легко оновити боб чи навіть піксі. Таким чином образ одразу стане цікавішим і більш стильним. Тому надихніться неймовірними прикладами знаменитих модниць з інстаграму та сміливо наважуйтеся на б'юті-перевтілення.
Серед модних чубчиків є багато варіацій: довгий, короткий, щільний, мікрочубчик або у стилі 70-х. Також варто звернути увагу на французький чубчик, як у Violette Fr і Жанни Дамас. Адже зміни іміджу завжди йдуть на користь.
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Модний чубчик 2021: яскраві приклади з інстаграму
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