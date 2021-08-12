Трендові стрижки наступного сезону поєднують в собі романтичність, зухвалість, певну вінтажність, практичність та красу. Модні осінні тенденції в hair-індустрії можуть надихнути вас на зміни.

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Модні стрижки осені 2021

Каскад

У наступному сезоні "драбинка" на волоссі залишатиметься актуальною. Перевага стрижки в її динамічності, незвичності, а також у тому, що чергування паст різної довжини візуально роблять волосся густішим. Восени цього року слід спробувати ефект порваних кінців, доповнивши зачіску стильним асиметричним чубчиком і рівним проділом.



Приклад модної стрижки / Фото з інстаграму @abbygarrett__

Гарсон

Унікальне поєднання хлопчачої безпосередності та жіночної витонченості – це про стрижку гарсон. Зачіска підійде жінкам будь-якого віку. З 20-х років, час виникнення стрижки, гарсон вдосконалилася: тепер це зачіска, яка передбачає максимально коротке підстригання волосся на скронях і потилиці, а довгий чубчик потрібно вкласти на один бік, аби отримати звабливий б'юті-образ.



Як виглядає гарсон / Фото з інстаграму @michellewilliamsfanofficial​

Рвані пасма

У 2021 асиметричні рвані пасма були на піку популярності. Восени стрижка також буде особливо актуальною. Адже рвані пасма стануть невід'ємною частиною стилю будь-якої зачіски – від каре до каскаду. Рвані пасма мають креативний, недбалий і стильний вигляд водночас. Вони надають шевелюрі ефекту густини і пишності.



Рвані пасма Сабіни Сокол / Фото з інстаграму моделі

Аврора

Стрижка "Аврора" є візуально схожою на згаданий каскад. Проте вона вирізняється різкими та перебільшеними переходами від коротких до довгих пасм. Зокрема, варто згадати про об'ємну частину волосся на верхній ділянці голови. Якщо ви власниця тонких локонів, то "Аврора" допоможе створити бажаний об’єм біля коренів і не вимагатиме особливих зусиль під час вкладання, зберігаючи жіночний та елегантний вигляд.



Приклад стрижки на осінь 2021 / Фото з інстаграму Тейлор Свіфт

Боб-каре

Популярна й універсальна стрижка залишиться серед трендів цієї осені. Аби її повторити, слід акуратно підстригти волосся на потилиці, а біля обличчя по боках залишити пасма подовженими. Боб-каре ефектно підкреслить вилиці, додасть рисам обличчя виразності і підійде будь-якому типові зовнішності.



Боб-каре Пенелопи Крус / Фото з інстаграму акторки