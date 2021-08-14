Модные челки – хит 2021: 16 лучших примеров из инстаграма

14 августа 2021 , 16:52
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Источник:

Vogue

Челка стала главным трендом 2021 в индустрии красоты. С помощью такого симпатичного акцента можно удачно освежить стрижку любой длины. Вы можете легко обновить боб или даже пикси. Таким образом образ сразу станет более интересным и стильным. Поэтому вдохновитесь невероятными примерами знаменитых модниц из инстаграма и смело решайтесь на бьюти-перевоплощения.

Среди модных челок много вариаций: длинная, короткая, плотная микрочелка или в стиле 70-х. Также стоит обратить внимание на французскую челку, как у Violette Fr и Жанны Дамас. Ведь смены имиджа всегда идут на пользу.

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Модная челка 2021: яркие примеры из инстаграма

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Больше примеров красивых челок от инфлюенсерок ищите ниже

 

Автор: Лідія Цюпера