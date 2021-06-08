Якщо у вас є натхнення для експериментів з волоссям, то літо – найкращий час для цього. Спробуйте заплести пишні коси, для особливої нагоди – прикрасьте зачіску хусткою, а на кожен день спробуйте зробити кілька варіацій стильного пучка.

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Літня зачіска повинна допомогти прибрати волосся так, щоб воно вам не заважало і водночас мало красивий вигляд. Тому сміливо доповнюйте укладку стильними і лаконічними аксесуарами.

Модні і прості зачіски на літо 2021

Обкрутіть і отримайте неймовірний результат

Хустка доповнює образ

Елегантно і неперевершено

Стильний пучок у незвичному варіанті

2 пучки для літніх вечірок

Прості і дуже модні вузлики

Літня зачіска на різні випадки життя

Косички завжди в тренді

Недбалий пучок для безтурботного образу

Зачіска, яка красиво виглядатиме на літніх знімках