Головною перевагою модних зачісок для цього літа є те, що їх можна зробити на будь-якій довжині волосся, а також доповнити красивими аксесуарами. Але пам'ятайте, що яскравих гумок краще не використовувати, як і прикрас зі стразами, адже вони вже стали антитрендами.
До теми: Як доглядати за волоссям на морі та які укладки робити: корисні поради і стильні ідеї
Коли настане літня спека, то розпущене волосся, яке спадатиме по спині, викликатиме дискомфортні відчуття. Саме тому стильна зачіска необхідна кожній дівчині. Окрім цього, перед виходом з дому волосся потрібно захищати від шкідливого впливу ульрафіолетових променів. Тому під час вкладання локонів використовуйте засоби з УФ-фільтрами. Ще ваші пасма ефективно захищатимуть від сонця головні убори. Ними можна доповнити чи не кожну зачіску.
Найбільш популярними влітку будуть різні варіації пучка, коси, хвоста, "мальвінки", зокрема, укладки з ефектом мокрого волосся. Їх можна повторити на шевелюрі будь-якого типу і довжини. Для натхнення використовуйте нашу добірку ідей.
Модні зачіски на літо 2021
Красива зачіска у стилі Дафні Бріджертон
Легкі та стильні косички
Модний високий пучок
Цікава "мальвінка", яку можна закріпити як гумкою, так і крабиком
Оригінальна ідея для хвоста з хусткою
Ще одна варіація низького хвоста
Зачіска у стилі 90-х від Джіджі Хадід
Закріпіть волосся модним крабиком, як Розі Гантінгтон-Вайтлі
Ніжна літня зачіска
Найбільш трендова і швидка укладка – ефект вологого волосся