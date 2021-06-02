Головною перевагою модних зачісок для цього літа є те, що їх можна зробити на будь-якій довжині волосся, а також доповнити красивими аксесуарами. Але пам'ятайте, що яскравих гумок краще не використовувати, як і прикрас зі стразами, адже вони вже стали антитрендами.

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Коли настане літня спека, то розпущене волосся, яке спадатиме по спині, викликатиме дискомфортні відчуття. Саме тому стильна зачіска необхідна кожній дівчині. Окрім цього, перед виходом з дому волосся потрібно захищати від шкідливого впливу ульрафіолетових променів. Тому під час вкладання локонів використовуйте засоби з УФ-фільтрами. Ще ваші пасма ефективно захищатимуть від сонця головні убори. Ними можна доповнити чи не кожну зачіску.

Найбільш популярними влітку будуть різні варіації пучка, коси, хвоста, "мальвінки", зокрема, укладки з ефектом мокрого волосся. Їх можна повторити на шевелюрі будь-якого типу і довжини. Для натхнення використовуйте нашу добірку ідей.

Модні зачіски на літо 2021

Красива зачіска у стилі Дафні Бріджертон

Легкі та стильні косички

Модний високий пучок

Цікава "мальвінка", яку можна закріпити як гумкою, так і крабиком

Оригінальна ідея для хвоста з хусткою

Ще одна варіація низького хвоста

Зачіска у стилі 90-х від Джіджі Хадід

Закріпіть волосся модним крабиком, як Розі Гантінгтон-Вайтлі

Ніжна літня зачіска

Найбільш трендова і швидка укладка – ефект вологого волосся