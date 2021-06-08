Модні зачіски на літо 2021, які легко повторити самостійно: відеоуроки

Проста і стильна зачіска влітку – мастхев красивого образу. Дівчатам важливо не лише, щоб укладка була модною, але й можливість повторити її швидко і легко своїми руками. Пропонуємо вам добірку саме таких ідей.
Якщо у вас є натхнення для експериментів з волоссям, то літо – найкращий час для цього. Спробуйте заплести пишні коси, для особливої нагоди – прикрасьте зачіску хусткою, а на кожен день спробуйте зробити кілька варіацій стильного пучка.
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Літня зачіска повинна допомогти прибрати волосся так, щоб воно вам не заважало і водночас мало красивий вигляд. Тому сміливо доповнюйте укладку стильними і лаконічними аксесуарами.
Модні і прості зачіски на літо 2021
Обкрутіть і отримайте неймовірний результат
Хустка доповнює образ
Елегантно і неперевершено
Стильний пучок у незвичному варіанті
2 пучки для літніх вечірок
Прості і дуже модні вузлики
Літня зачіска на різні випадки життя
Косички завжди в тренді
Недбалий пучок для безтурботного образу
Зачіска, яка красиво виглядатиме на літніх знімках