Модные прически на лето 2021, которые легко повторить самостоятельно: видеоуроки

Простая и стильная прическа летом – мастхэв красивого образа. Девушкам важно не только, чтобы укладка была модной, но и возможность повторить ее быстро и легко своими руками. Предлагаем вам подборку именно таких идей.
Если у вас есть вдохновение для экспериментов с волосами, то лето – лучшее время для этого. Попробуйте заплести пышные косы, для особого случая – украсьте прическу платком, а на каждый день попробуйте сделать несколько вариаций стильного пучка.
Более подборок Простые прически на лето: топ-10 модных идей
Летняя прическа должна помочь убрать волосы так, чтобы они вам не мешали и в то же время имели красивый вид. Поэтому смело дополняйте укладку стильными и лаконичными аксессуарами.
Модные и простые прически на лето 2021
Оберните и получите невероятный результат
Платок дополняет образ
Элегантно и отлично
Стильный пучок в необычном варианте
2 пучка для летних вечеринок
Простые и очень модные узелки
Летняя прическа на разные случаи жизни
Косички всегда в тренде
Небрежный пучок для беззаботного образа
Прическа, которая будет красиво смотреться на летних снимках