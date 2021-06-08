Модные прически на лето 2021, которые легко повторить самостоятельно: видеоуроки

Простая и стильная прическа летом – мастхэв красивого образа. Девушкам важно не только, чтобы укладка была модной, но и возможность повторить ее быстро и легко своими руками. Предлагаем вам подборку именно таких идей.

Если у вас есть вдохновение для экспериментов с волосами, то лето – лучшее время для этого. Попробуйте заплести пышные косы, для особого случая – украсьте прическу платком, а на каждый день попробуйте сделать несколько вариаций стильного пучка.

Более подборок Простые прически на лето: топ-10 модных идей

Летняя прическа должна помочь убрать волосы так, чтобы они вам не мешали и в то же время имели красивый вид. Поэтому смело дополняйте укладку стильными и лаконичными аксессуарами.

Модные и простые прически на лето 2021

Оберните и получите невероятный результат

Платок дополняет образ

Элегантно и отлично

Стильный пучок в необычном варианте

2 пучка для летних вечеринок

Простые и очень модные узелки

Летняя прическа на разные случаи жизни

Косички всегда в тренде

Небрежный пучок для беззаботного образа

Прическа, которая будет красиво смотреться на летних снимках