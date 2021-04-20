Модний манікюр 2021: на які головні тренди року варто звернути увагу

Якщо для вас важливо, аби манікюр був виконаним у модних відтінках та з трендовим дизайном, то необхідно завжди бути в курсі останніх нейл-тенденцій. У 2021 можна експериментувати не лише з відтінками для покриття нігтів, але й з їхньою формою.

Щоб зробити модний манікюр, потрібно звертати увагу на трендові кольори, форми та дизайни. У цьому році можна обирати на будь-який смак.

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Головні тренди у манікюрі 2021

Модні відтінки для манікюру за версією Pantone

Інститут кольору Pantone назвав наймодніші відтінки сезону весна-літо 2021. Палітру стильних кольорів складають золотисто-помаранчевий Marigold, небесний Cerulean, коричневий Rust, сонячно-жовтий Illuminating, глибоко-синій French Blue, зелений Green Ash, кораловий Burnt Coral та інші яскраві варіації. Експерти пояснюють, що тренд на яскраві акценти обумовлений втомою людей від пандемії.

Виконавчий директор Pantone зазначає: "Пропонуючи ряд відтінків, що ілюструють природу, кольори для весни-літа 2021 року підкреслюють наше прагнення до гнучкості кольору. Ці відтінки наповнені справжньою автентичністю, яка набуває дедалі більшого значення, поєднують комфорт і спокій з енергією, яка надихає й піднімає настрій". Орієнтуючись на модні відтінки року, можна обрати той, який вам найбільше до вподоби, та відтворити його у манікюрі чи поєднати декілька тонів.



Модні кольори для манікюру / Фото з відкритих джерел

Трендова форма нігтів 2021

Насамперед форму нігтів потрібно вибирати таку, щоб вона мала гармонійний вигляд на ваших руках, була зручною та подобалася вам. Проте у 2021 найбільш трендовою назвали мигдалеподібну форму нігтьової пластини та скошений квадрат. Якщо ви прихильниця класики у стилі та елегантного образу, то спробуйте мигдалеподібну форму, експериментуючи з довжиною. Більш сміливі та неординарні красуні можуть віддавати перевагу формі нігтів у вигляді скошеного квадрату, яку також називають lipstick nails. Вперше манікюр на таких нігтях можна було побачити рік тому, але особливо популярним він буде саме у сезоні весна-літо 2021. Завдяки трендсеттерам, які продемонстрували lipstick nails на моделях з модних показів, про тренд знову усі заговорили.

Модний нейл-дизайн 2021

У 2021 трендовими будуть абстрактні розписи з акварельних мазків, геометричні візерунки та різноманітні поєднання стилів. Звісно, стриманий нюд і матове покриття також не виходять з моди. Стильним і красивим нейл-дизайном буде горошок, прозорий френч, "желейні нігті" та рожевий кварц.