Яскравий і модний мікс: 10 ідей для різнокольорового манікюру на весну 2021
Навесні 2021 можна дозволити собі не обмежуватися одним кольором лаку для нігтів. Адже різнокольоровий манікюр – це ще один нейл-тренд сезону. Обирайте той дизайн, який вам найбільше до вподоби з нашої добірки, та поспішайте до майстра.
Джерело:24 канал
Яскравий тренд на кольоровий манікюр, у якому нейл-майстри міксують одразу декілька відтінків, сподобається красуням, які люблять бути в центрі уваги та мати завжди стильний образ. Перевага такого дизайну в можливості фантазувати та пробувати щось нове.
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10 ідей модного різнокольорового манікюру на весну 2021
Манікюр у стилі спекотного літа
Колір Hubba Bubba та подвійного деніму: ідея для прихильниць 90-х
Модний френч
Нейл-дизайн "кольорова зебра"
Неоновий бум на нігтях
Трендово і стримано
Ефектна ідея для весняного манікюру
Манікюр у пастельних відтінках
Красиве поєднання
Трендових смайлів багато не буває
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