Модний манікюр сезону осінь – зима: експерт назвав головні нейл-тренди 2021 і 2022 року

Ще один сезон осінь – зима вразить світових модниць новими нейл-трендами. Засновниці, креативна директорка мережі MVK, членкиня міжнародної креативної групи з питань розроблення глобальних трендів 2021, Вікторія Колодій розповіла, який манікюр буде в моді в кінці 2021 і на початку 2022 року.

Осінь – це пора шляхетних і глибоких кольорів. У наступному сезоні нейл-майстри розширять цю ключову тенденцію і додадуть у модний манікюр відтінків, які символізують сильну енергію, особливу ауру, симбіоз чоловічого і жіночого, свободу вибору, силу, творчість.

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Якщо ви прихильниця однотонного покриття, то восени і взимку вам слід звернути увагу на зелені, фіолетові, сині, блакитні, пурпурні відтінки. Акценти у нейл-дизайні варто розставляти за допомогою кольору Tiffany, мараскинової вишні. Також у 2022 актуальним залишиться тренд на червоні й чорні кольори в манікюру. Аби вдосконалити звичний дизайн нігтів можна додати яскраві тони з кольорової гами бірюзового, коралового, жовтого. Аби створити святковий нейл-арт, достатньо використати гель-лакове покриття-конфеті.

Головні тренди манікюру осінь – зима 2021 і 2022

Експериментальний френч

Ще один сезон не обійдеться без французького манікюру. Адже дизайн залишається класикою, яка актуальна поза сезонами. Проте, щоб зробити френч ефектним і самодостатнім, зверніть увагу на ідеї трендсеттерів: французький манікюр на прозорій основі у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі, microfrench з тонкою елегантною лінією, французький манікюр з великими або дрібними частинками, які переливаються.

Цнотливий манікюр

Голі нігті або цнотливий манікюр – це втілення тренду на натуральність в індустрії краси. Ультранатуральний стиль подобається не лише світовим знаменитостям. Серед прихильників тенденції на чистоту і невинність також зіркові нейл-майстри: Бетіна Гольдштейн, Геррієт Вестморленд, Том Бачик. А також Chanel, Dior, Simone Rocha – бренди, які за допомогою б’юті-команд регулярно транслюють у межах Тижнів моди, що натуральність перестала бути boring classic і залишається в тренді всі 365 днів на рік. Кожен може інтерпретувати натуральний манікюр по-новому на свій смак.

Натуральний манікюр Дженніфер Лопес для святкування 52 дня народження

Go Green

Зелені нігті – один із головних трендів наступного сезону осінь – зима. Зелений в індустрії моди і краси популяризували Bottega Veneta. Тепер різні відтінки зеленого переважатимуть в манікюрі у 2021 і 2022 році. Слід вибирати серед виразних варіацій кольору: шавлієвий, оливковий, яскраво-зелений, темно-зелений, трав’янистий, смарагдовий. Вони допоможуть довершити будь-який осінній образ.