Тренди у манікюрі стрімко змінюються. Проте абстрактний нейл-арт завжди залишається в моді, Манікюр у яскравих відтінках є традиційним мастхевом літнього сезону. Ви можете вибирати серед малюнків, візерунків, фігур, наліпок – варіантів безліч.

До теми: Вибуховий мікс: модні поєднання кольорів в манікюрі для літа 2021

Абстрактний дизайн нігтів не втрачає актуальності вже не перший сезон завдяки своєму стильному, ефектному та оригінальному вигляду. Він підійде кожній дівчині та красиво виглядатиме на нігтях будь-якої довжини і форми. Нейл-експерти радять влітку 2021 звернути увагу на відтінки блакитного, зеленого і рожевого, а також спробувати як матовий, так і глянцевий фініш, додати втирку або глітер.

Абстрактний нейл-арт на літо

У стилі Мексики

Літня романтика

Мікс сміливих кольорів

Для прихильниць ніжності

Надихають на відпочинок

Манікюр "щасливі вихідні"

Хвилі та клітинка

Сила, стійкість і надія

Оригінальний френч

Настрій літнього дня

Яскравий тваринний принт

Вічно модні цятки

Спогади з дитинства

Кольоровий баланс

Рожевий змушує хлопців підморгувати