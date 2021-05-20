Модні тенденції швидко змінюються, але існують й такі, що залишаються поза часом. Улюблені кольори і дизайни для манікюру Розі Гантінгтон-Вайтлі є саме такими.

До теми: Яскравий і веселий: ідеї для трендового манікюру весни і літа 2021

3 улюблених варіанти манікюру Розі Гантінгтон-Вайтлі

Мікрофренч

Мікрофренч є одним із головних манікюрних трендів 2021. Такий нейл-арт вже давно вибирає Розі Гантінгтон-Вайтлі. Адже візуально нейтральне покриття і тонка смужка на кінчику або на початку нігтя додають рукам витонченості, мають свіжий і красивий вигляд особливо на квадратній формі нігтьової пластини і на ледь заокруглених нігтях.

Приглушений рожевий

Останнім часом Розі відмовилася від класичного червоного лаку для нігтів. Натомість тепер вона віддає перевагу відтінку dusty pink з коричневим підтоном. Аби відтінок у манікюру виглядав більш світло і яскраво, то модель вибирає довгу овальну форму нігтів.

Молочно-білий

Саме з таким відтінком покриття найчастіше можна побачити відому супермодель. Цей колір є її улюбленим завдяки стійкості, ефекту освіження тону шкіри і властивості підкреслювати навіть легеньку засмагу, що ідеально для кожної дівчини влітку.