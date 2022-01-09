Иногда надоедает даже оригинальный маникюр в неоновых оттенках или классический нюд. Тогда идеальным вариантом становится минимализм – сдержанный нейл-арт.
К теме Спешите сделать: 10 идей для праздничного маникюра
Модные рисунки на ногтях могут напоминать произведения искусства, но и не всегда уместны. Однако такого точно никогда нельзя сказать о минималистичном маникюре, который сейчас на пике популярности среди главных модниц мира и ведущих нейл-мастеров. Если вам не нравится яркое покрытие, то вдохновляйтесь стильными идеями.
Модные идеи минималистичного маникюра на зиму 2022
Монохром / Фото с инстаграма @iramshelton
Графический френч / Фото с инстаграма @iramshelton
Полупрозрачный глиттер / Фото с инстаграма @iramshelton
Точки над всем / Фото с инстаграма @iramshelton
Нюдовий французский маникюр / Фото с инстаграма @iramshelton