Модний педикюр на літо 2021: ефектні ідеї, які ви захочете повторити
Джерело:Cosmopolitan
Влітку педикюр є одним із головних атрибутів вдалого і стильного образу. У цьому сезоні слід звернути увагу на універсальний нюд, актуальний зелений або вічно модний червоний для покриття нігтів на ногах. Трендові ідеї педикюру 2021 легко повторити і без візиту нейл-майстра. Запам’ятайте, які кольори і дизайн в тренді, повторюйте і сміливо носіть відкрите взуття.
Головним трендом показів весна – літо були нігті бежевого відтінку. Також особливо популярним у цьому сезоні є зелений колір не лише в одязі чи манікюрі, але й у педикюрі. Зокрема, прихильниці вдосконаленої класики сміливо можуть повторювати педикюр у синіх і чорних відтінках. Окрім перелічених, для модного педикюру на літо є ще чимало ідей, які ви захочете повторити.
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5 стильних і небанальних ідей для педикюру
Лаконічний сірий, щоб ідеально підкреслити засмагу
Для тих, хто не любить яскраві кольори: жіночний карамельний
Найбільш стильний відтінок 2021 року – приглушений синій
Універсальний чорний для довершення будь-якого образу
Звабливий нюд замість класичного френчу