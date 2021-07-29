Модний педикюр на літо 2021: ефектні ідеї, які ви захочете повторити

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Влітку педикюр є одним із головних атрибутів вдалого і стильного образу. У цьому сезоні слід звернути увагу на універсальний нюд, актуальний зелений або вічно модний червоний для покриття нігтів на ногах. Трендові ідеї педикюру 2021 легко повторити і без візиту нейл-майстра. Запам’ятайте, які кольори і дизайн в тренді, повторюйте і сміливо носіть відкрите взуття.