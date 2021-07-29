Модный педикюр на лето 2021: эффектные идеи, которые вы захотите повторить
Источник:Cosmopolitan
Летом педикюр является одним из главных атрибутов удачного и стильного образа. В этом сезоне следует обратить внимание на универсальный нюд, актуальный зеленый или вечно модный красный для покрытия ногтей на ногах. Трендовые идеи педикюра 2021 легко повторить и без визита нейл-мастера. Запомните, какие цвета и дизайн в тренде, повторяйте и смело носите открытую обувь.
Главным трендом показов весна – лето были ногти бежевого оттенка. Также особенно популярный в этом сезоне зеленый цвет не только в одежде или маникюре, но и в педикюре. В частности, поклонницы усовершенствованной классики смело могут повторять педикюр в синих и черных оттенках. Кроме перечисленных, для модного педикюра на лето есть еще немало идей, которые вы захотите повторить.
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5 стильных и небанальных идей для педикюра
Лаконичный серый, чтобы идеально подчеркнуть загар
Для тех, кто не любит яркие цвета: женственный карамельный
Самый стильный оттенок 2021 года – приглушенный синий
Универсальный черный для довершения любого образа
Обольстительный нюд вместо классического френча