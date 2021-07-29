Модный педикюр на лето 2021: эффектные идеи, которые вы захотите повторить

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Летом педикюр является одним из главных атрибутов удачного и стильного образа. В этом сезоне следует обратить внимание на универсальный нюд, актуальный зеленый или вечно модный красный для покрытия ногтей на ногах. Трендовые идеи педикюра 2021 легко повторить и без визита нейл-мастера. Запомните, какие цвета и дизайн в тренде, повторяйте и смело носите открытую обувь.