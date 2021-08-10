Молочна кислота в косметиці для зволоження і пілінгу: як працює і кому підходить

Молочна кислота є ефективним складником у косметиці для зволоження шкіри та відлущування її ороговілих частинок. Компонент підійде для застосування власницям будь-якого типу шкіри. Проте про його унікальні властивості варто дізнатися більше.

Зазвичай молочну кислоту радять використовувати жінкам із нормальною, проблемною, сухою і посірілою шкірою. Засіб отримують внаслідок молочнокислого бродіння цукру, зокрема в нашому організмі речовина з'являється завдяки природним процесам.

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Що таке молочна кислота і як її використовувати

В організмі людини молочну кислоту виділяють м'язи під час інтенсивного навантаження. Саме через молочну кислоту ви відчуваєте біль у м'язах після тренування. Також згадана кислота є важливою складовою натурального зволожувального фактора шкіри. Найменший дефіцит речовини одразу негативно відображається на дермі у вигляді сухості і лущення. Аби нормалізувати рівень молочної кислоти в організмі, її можна шукати в косметиці.

Зазвичай компонент включають у склад різних б’юті-продуктів для усіх типів шкіри із різноманітними функціями. За допомогою молочної кислоти зволожувальна та омолоджувальна косметика володіє властивістю насичувати шкіру вологою, пом'якшувати її й стимулювати синтез головного білка молодості – колагену.

Слід звертати увагу на концентрацію молочної кислоти в косметиці. Наприклад: концентрація 1 – 10 відсотків має зволожувальні властивості, а концентрація 30 – 50 відсотків – властивості, які зменшують поверхневі лінії та зморшки.

Жирній шкірі, схильній до появи нерівностей та інших проблем, молочна кислота допоможе нормалізувати роботу сальних залоз, запобігатиме закупорюванню пор і виникненню нових запалень. Також компонент сприяє вирівнюванню рельєфу шкіри, природним чином вибілює дерму, що слугує ефективним методом у боротьбі проти слідів постакне і пігментації.

Молочну кислоту часто використовують у створенні пілінгів. Адже вона не лише вибілює шкіру та вирівнює її рельєф, але й може робити слабшими і руйнувати зв'язки між омертвілими клітинами. Таким чином застосування пілінгу із вмістом молочної кислоти зробить слабшими і зруйнує зв’язки між омертвілими клітинами шкіри. Тоді ороговілі частинки м'яко і безпечно відлущаться, що згодом запустить процес відновлення дерми. Пілінги з корисним складом підійдуть навіть сухій і чутливій шкірі.

Проте не слід забувати про існування індивідуальних алергічних реакцій. Перед першим використанням засобу з молочною кислотою проведіть тест: нанесіть продукт на невелику ділянку шкіри та залиште на деякий час. Якщо не буде почервоніння чи іншої реакції, то сміливо застосовуйте косметику для всього обличчя.

Підсумуємо властивості молочної кислоти в косметиці