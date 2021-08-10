Молочная кислота в косметике для увлажнения и пилинга: как работает и кому подходит

Молочная кислота является эффективной составляющей в косметике для увлажнения кожи и отшелушивания ее ороговевших частиц. Компонент подойдет для применения обладательницам любого типа кожи. Однако о его уникальных свойствах стоит узнать больше.

Обычно молочную кислоту советуют использовать женщинам с нормальной, проблемной, сухой и посеревшей кожей. Средство получают вследствие молочнокислого брожения сахара, в частности в нашем организме вещество появляется благодаря естественным процессам.

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Что такое молочная кислота и как ее использовать

В организме человека молочную кислоту выделяют мышцы во время интенсивной нагрузки. Именно из-за молочной кислоты вы чувствуете боль в мышцах после тренировки. Также упомянутая кислота является важной составляющей натурального увлажняющего фактора кожи. Наименьший дефицит вещества сразу негативно отражается на дерме в виде сухости и шелушения. Чтобы нормализовать уровень молочной кислоты в организме, ее можно искать в косметике.

Обычно компонент включают в состав различных бьюти-продуктов для всех типов кожи с разнообразными функциями. С помощью молочной кислоты увлажняющая и омолаживающая косметика обладает свойством насыщать кожу влагой, смягчать ее и стимулировать синтез главного белка молодости – коллагена.

Следует обращать внимание на концентрацию молочной кислоты в косметике. Например: концентрация 1 – 10 процентов имеет увлажняющие свойства, а концентрация 30 – 50 процентов – свойства, которые уменьшают поверхностные линии и морщины.

Жирной коже, склонной к появлению неровностей и других проблем, молочная кислота поможет нормализовать работу сальных желез, предотвратит забивание пор и возникновение новых воспалений. Также компонент способствует выравниванию рельефа кожи, естественным образом отбеливает дерму, что служит эффективным методом в борьбе против следов постакне и пигментации.

Молочную кислоту часто используют в создании пилингов. Ведь она не только отбеливает кожу и выравнивает ее рельеф, но и может делать слабее и разрушать связи между омертвевшими клетками. Таким образом применение пилинга с содержанием молочной кислоты сделает слабее и разрушит связи между омертвевшими клетками кожи. Тогда ороговевшие частицы мягко и безопасно отшелушатся, что впоследствии запустит процесс восстановления дермы. Пилинги с полезным составом подойдут даже сухой и чувствительной коже.

Однако не следует забывать о существовании индивидуальных аллергических реакций. Перед первым использованием средства с молочной кислотой проведите тест: нанесите продукт на небольшой участок кожи и оставьте на некоторое время. Если не будет покраснения или иной реакции, то смело применяйте косметику для всего лица.

Подытожим свойства молочной кислоты в косметике