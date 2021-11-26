Голлівудські нейл-майстри пропонують чимало стильних ідей монохромного манікюру. Нагадаємо, що поєднання чорного і білого лаку підходить як до повсякденного, так і до вечірнього вбрання, чим заощадить час і збереже ваші нервові клітини.

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Використання чорного і білого кольору лаку є класичним для монохромного манікюру. Таке поєднання має завжди доречний і елегантний вигляд. Проте ви завжди можете експериментувати з дизайном та навіть інтерпретувати його у різних відтінках.

Найбільш популярними є 2 ідеї монохромного манікюру. Перший варіант – це чорно-білий горошок на прозорій основі, який є водночас трішки кумедним і виглядає дуже стильно. Дизайн ідеально підійде для будь-якої форми нігтів: сміливо повторюйте як на коротких квадратних, так і на довгих мигдалевидних.

Наступна ідея монохромного нейл-дизайну – графічний чорно-білий манікюр, в якому половина нігтя покрита білим або чорним лаком, а інша половина – лише нейтральною базою. Такий манікюр особливо ефектно виглядатиме на коротких квадратних нігтях. Також перевага цього манікюру в тому, що його легко зможе повторити кожна красуня в домашніх умовах.

Проте існують й інші не менш модні й ефектні ідеї монохромного нейл-арту, які сподобаються всім.

5 ненудних ідей монохромного манікюру



Мінімалістичний френч / Фото з інстаграму @iramshelton



Чорно-білий арт / Фото з інстаграму @iramshelton



Анімалістичний принт на нігтях / Фото з інстаграму @michelleclassnails



Оригінальний французький манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein