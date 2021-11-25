Співачка поділилася з підписниками в інстаграмі, яких у неї 220 мільйонів, ефектним варіантом гри з популярним дизайном французького манікюру, використовуючи насичені відтінки. Допоки на дворі осінь, ви ще встигаєте повторити трендову ідею дизайну нігтів від Бейонсе.

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Бейонсе показала модний манікюр осені у стилі Gucci

Незважаючи на те, що пізня осінь асоціюється зі сірими відтінками міських кварталів, вона залишає місце для експериментів з яскравими барвами. Якщо ви повторите сміливий манікюр Бейонсе, то зможете не лише зробити безліч ідеальних світлин для інстаграму, але й додати своєму образу цікавого акценту.

На нових знімках із хештегом "HouseOfGucci" в інстаграмі Бейонсе позує з дизайнерськими шкарпетками і сумочкою Gucci. Також вона вирішила доповнити аутфіт нейл-дизайном, який вписався в загальну гаму відтінків бренда. Провідні манікюристи вважають, що саме такий вдосконалений френч буде трендовим у листопаді 2021.

Зелено-жовтий французький манікюр, окрім того, що є модним і правильним рішенням скомбінувати 2 головні кольори року, який минає, також слугує чудовою кольоротерапією. Адже жовтий – колір інтелекту та духовного розвитку, а зелений – викликає почуття рівноваги й умиротворення. Наприкінці року перелічені емоції, мабуть, потрібні чи не всім.

При дефіциті ідей для манікюру завжди можна спробувати відтворити ефектні дизайни світових знаменитостей. Таким чином можна зробити свій образ більш стильним і навіть покращити настрій.



Модний манікюр від Бейонсе / Фото з інстаграму зірки



Бейонсе обирає стильні деталі / Фото з інстаграму зірки



Бейонсе в образі Gucci-girl / Фото з інстаграму зірки

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