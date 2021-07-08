Морське дно на нігтях: 10 красивих і стильних варіантів манікюру в синіх тонах
Джерело:Cosmopolitan
Манікюр в синіх відтінках завжди має свіжий і стильний вигляд. Зокрема, з такий нейл-дизайн можна безкінечно вдосконалювати і додавати йому особливого шарму. Він може нагадувати як морські глибини, так і безмежне небо, може бути ніжним і елегантним або яскравим та екстравагантним. Манікюр в синіх тонах є одним із головних нейл-трендів літа 2021.
Палітра синього кольору достатньо багата на унікальні тони: сапфіровий, ультрамариновий, лазурний, васильковий, електрик та інші. Сині відтінки красиво поєднуються з нюдовими і білими лаками. Майстри манікюру також пропонують спробувати однотонне глянцеве і матове покриття, які можна доповнити різними варіантами дизайну: малюнками, візерунками, блискітками, стразами і каменями.
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Манікюр в синіх відтінках: модні ідеї
Захоплива геометрія
Стильний мінімалізм
Хвилююче море
Подвійний френч
Васильковий рай
Манікюр наполовину
Синій дим
Сьоме небо
Багато стильних цяток
Яскравий френч