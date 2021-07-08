Морське дно на нігтях: 10 красивих і стильних варіантів манікюру в синіх тонах

16:18

Манікюр в синіх відтінках завжди має свіжий і стильний вигляд. Зокрема, з такий нейл-дизайн можна безкінечно вдосконалювати і додавати йому особливого шарму. Він може нагадувати як морські глибини, так і безмежне небо, може бути ніжним і елегантним або яскравим та екстравагантним. Манікюр в синіх тонах є одним із головних нейл-трендів літа 2021.