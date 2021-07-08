Морское дно на ногтях: 10 красивых и стильных вариантов маникюра в синих тонах

8 июля 2021 , 16:18
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Источник:

Cosmopolitan

Маникюр в синих оттенках всегда имеет свежий и стильный вид. В частности, такой нейл-дизайн можно бесконечно совершенствовать и добавлять ему особого шарма. Он может напоминать как морские глубины, так и безграничное небо, может быть нежным и элегантным или ярким и экстравагантным. Маникюр в синих тонах является одним из главных нейл-трендов лета 2021.

Палитра синего цвета достаточно богата уникальными тонами: сапфировый, ультрамариновый, лазурный, васильковый, электрик и другие. Синие оттенки красиво сочетаются с нюдовыми и белыми лаками. Мастера маникюра также предлагают попробовать однотонное глянцевое и матовое покрытие, которые можно дополнить различными вариантами дизайна: рисунками, узорами, блестками, стразами и камнями.

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Маникюр в синих оттенках: модные идеи

Увлекательная геометрия

Стильный минимализм

Волнующее море

двойной френч

Васильковый рай

Маникюр наполовину

Синий дым

Седьмое небо

Много стильных точек

Яркий френч

 

Автор: Лідія Цюпера