Морское дно на ногтях: 10 красивых и стильных вариантов маникюра в синих тонах
Источник:Cosmopolitan
Маникюр в синих оттенках всегда имеет свежий и стильный вид. В частности, такой нейл-дизайн можно бесконечно совершенствовать и добавлять ему особого шарма. Он может напоминать как морские глубины, так и безграничное небо, может быть нежным и элегантным или ярким и экстравагантным. Маникюр в синих тонах является одним из главных нейл-трендов лета 2021.
Палитра синего цвета достаточно богата уникальными тонами: сапфировый, ультрамариновый, лазурный, васильковый, электрик и другие. Синие оттенки красиво сочетаются с нюдовыми и белыми лаками. Мастера маникюра также предлагают попробовать однотонное глянцевое и матовое покрытие, которые можно дополнить различными вариантами дизайна: рисунками, узорами, блестками, стразами и камнями.
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Маникюр в синих оттенках: модные идеи
Увлекательная геометрия
Стильный минимализм
Волнующее море
двойной френч
Васильковый рай
Маникюр наполовину
Синий дым
Седьмое небо
Много стильных точек
Яркий френч