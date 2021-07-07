За допомогою кількох порад і лайфхаків можна швидко та безпечно зняти гель-лак. При цьому ви збережете естетичний вигляд нігтів.

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Як знати гель-лак в домашніх умовах

Що вам знадобиться?

Ножиці.

Ватні диски.

Засіб для зняття лаку з ацетоном.

Пилочка для нігтів.

Живильний крем для рук.

Фольга.

Насамперед потрібно спиляти пилочкою якомога товстіший шар покриття. Таким чином ви зможете зняти гель-лак швидше, бо ацетон проникне глибше і подіє ефективніше.

Після цього виріжте з ватних дисків овали, які будуть схожими на форму вашої нігтьової пластини. Цей крок не повинен бути естетичним. Його слід повторити задля безпеки. Адже контакт ацетону зі шкірою і кутикулою потрібно мінімізувати, щоб уникнути подразнення або сухості.

Перш ніж перейти до безпосереднього видалення гель-лаку, щедро нанесіть на шкіру навколо нігтів щільний живильний крем для рук чи body butter. Б’юті-лайфхак допоможе захистити дерму від пересихання.

Змочіть вирізані ватрі овали рідиною для зняття лаку з ацетоном, покладіть їх зверху на нігтьові пластини, обгорніть фольгою, аби запобігти висиханню, і зачекайте 15 – 20 хвилин. Коли час вийде, то починіть акуратно знімати фольгу і вату з пальців. Разом із ним повинен видалитися гель-лак. Якщо він далі триматиметься, то повільно і ретельно підтягніть гель апельсиновою паличкою і приберіть з нігтя.