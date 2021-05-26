Чи можна зберігати парфуми у ванній і холодильнику: відповідь експертів

Приємно пахнути хоче кожна жінка. Дехто використовує парфуми люксових брендів, комусь подобаються бюджетні варіанти, інші взагалі замінюють їх ефірними оліями. Також існують й різні думки стосовно того, як правильно зберігати парфуми. У соцмережах часто можна побачити поради, що потрібно тримати флакони з вашими улюбленими ароматами в холодильнику.

Парфуми справді важливо зберігати правильно. Тому варто дізнатися, де їх тримати точно не можна.

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Як правильно зберігати парфуми

Парфуми не слід зберігати у приміщенні, де є постійний перепад температури. Наприклад, у ванній кімнаті або біля батареї. Щоб ваш аромат не втрачав насиченості, ідеально зберігати його при температурі 15 – 22 градусів тепла.

Влад Зварич, голова Гільдії парфумерів, радить тримати парфуми в темному місці. Він пояснює це тим, що сонячні промені активізують хімічні процеси, через які молекули аромату змінюються і руйнуються. За його словами, для перестрахування – кладіть улюблені парфуми в коробку.

Експерт наголошує, що й у холодильнику зберігати парфуми не можна: холод призводить до зміни формули запаху. Зокрема, навіть інші продукти на полицях холодильника зможуть вбирати запах. Також не варто забувати стежити за герметичністю флакону з вашим ароматом.

Виробниця парфумів Вікторія Бредихіна додає, що альтернативою трендовому парфуму може слугувати ефірна олія, якщо у вас немає алергії на окремі компоненти. Вона каже: "Якщо ви наносите нерозведеною олію, то я б рекомендувала не розбризкувати її на шкіру, а спробувати нанести на одяг або волосся, що безпосередньо не контактує зі шкірою і не викликає подразнення".