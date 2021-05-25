Секретів краси і молодості в Маші Єфросиніної декілька. Дивлячись на її бездоганну зовнішність навіть після 40, можна переконатися, що вона таки знається на цій темі.

Вам буде цікаво: Червоні губи, smokey eyes, звабливі стрілки: найкращі макіяжі учасниць "Холостяк-11"

Деякі хейтери звинувачують телеведучу у зловживанні послугами пластичних хірургів. Проте Маша неодноразово з'являлася перед камерою без макіяжу і заперечувала неправдиві чутки. Адже, якщо дбати про свою зовнішність належним чином, то можна у будь-якому віці мати природний бездоганний вигляд.

Секрети краси 42-річної Маші Єфросиніної

Напередодні свого дня народження Маша опублікувала чуттєвий інстаграм-пост. Вона розповіла про свою вразливість щодо безкінечних коментарів у соцмережах, в яких незнайомі люди дорікають їй у "пластиці", на різних форумах досліджують її обличчя і порівнюють дитячі фото з теперішніми. Телеведуча зізналася, що її філософія полягає у тому, аби відтермінувати хірургічне втручання настільки, наскільки це можливо.

Моє обличчя сьогодні – це захоплені очі чоловіка через 19 років спільного життя, це харчування, вода, спорт, дихальні практики, БАДи і anti age медицина, косметологічні процедури, естетична медицина, а також регулярний домашній догляд,

– написала Марія.

Б'юті-правила Маші Єфросиніної

В одному з відео на своєму ютуб-каналі Маша Єфросиніна поділилася власними правилами догляду за шкірою обличчя. Саме вони допомагають їй завжди мати здорову і сяйливу шкіру.

Глибоке очищення шкіри обличчя щодня в домашніх умовах.

Хоча б раз на місяць процедури в хорошого і професійного косметолога.

"Макіяж потрібно змивати обов’язково. Якщо вам ліньки, вдарте себе по щоці, побийтесь головою об стіну, але все одно зніміть макіяж", – Маша Єфросиніна.

Коли з'являється вільний час, обов'язково потрібно наносити маски на обличчя.

Сон у провітреному і навіть трішки прохолодному приміщенні, щоб зберегти молодість шкіри надовго.

Дивіться, як Маша Єфросиніна доглядає за шкірою обличчя:

Зокрема, українська селебріті одного разу розповіла для "Світського життя", що відвідує косметолога щоп’ятниці вже протягом 10 років. Косметологиня Маргарита робить для Маші маски, масажі, різні косметологічні процедури.

Раз на декілька місяців я проходжу естетичні процедури. Це ін'єкція, глибока мезотерапія – той самий крем, але в більш глибокі шари шкіри. І все. Страшно болюча процедура. Я втрачаю свідомість і плачу. Але я терплю. Моя теорія: чим раніше ти починаєш за собою доглядати по-трішки, тим ти відкладаєш необхідність оперативного втручання,

– сказала Маша Єфросиніна.

Ще відома красуня любить накладати патчі під очі. Вона використовує їх охолодженими, щоб прибрати набряки на обличчі. Зірка купує патчі скрізь, але найчастіше в аптеках Європи. "Кладу в холодильник і використовую при необхідності", – поділилася в інстаграм-сторіз Маша.



Поради для краси / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Відколи Єфросиніна обрізала чубчик, то вигадала ще один б'юті-лайфхак. Аби зачіска завжди мала свіжий вигляд, ведуча радить наносити сухий шампунь.



Б'юті-лайфхак для чубчика / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Чудо-напій і харчування

Популярна телеведуча розповіла своїм шанувальникам в інстаграм-сторіз, що завжди починає ранок зі склянки теплої води з медом. Цей чудо-напій вона вживає для пробудження організму і гарного самопочуття.

Це ритуал, з якого я починаю свій ранок натщесерце вже багато років – склянка теплої води і трохи меду. І знову зараз вибухне дірект, що "все неправильно, що мед втрачає корисні властивості, що мед зранку погано для інсуліну". Перше, це мій ритуал. Друге – вода тепла, а не гаряча. Третє – береться трохи меду, щоб розмішати його в воді і випити. І створити жовчогінний ефект. Відтік жовчі зранку нікому не завадить,

– наголосила 42-річна красуня.

Багатьом відомо, що у Маші не завжди була ідеальна фігура. Ще в юному віці, коли вона лише починала свою кар'єру на телебаченні, дівчина важила 86 кілограмів. Тепер Маша виступає за збалансоване харчування і проти дієт. Вона часто говорить: "Здорова людина повною не буває". Також зірка не приховує секрет своїх теперішніх форм: здоровий спосіб життя, правильне харчування і заняття улюбленим видом спорту.

Сніданок у телеведучої зазвичай легкий. Головна порада Маші щодо харчування: "Обов'язково снідайте! Якщо ви вранці випиваєте чашку кави і біжите на роботу – це перша помилка. Вранці організм обов’язково повинен насититися вітамінами та поживними речовинами для продуктивного робочого дня. У мене він складається переважно з фруктового салату з горіхами або лляними насінням, або з насінням, іноді з каші. Іноді з гречаних або рисових хлібців з сиром. І, звичайно, кави".

Також зірка їсть курячі грудки, а нежирний сир дозволяє собі з'їсти навіть перед сном. Натомість у неї табу на соуси, майонез, кетчуп, підливи, соки з пакетів, газовані напої. Зокрема, Марія вже кілька років не їсть нічого мучного – ні хліба, ні випічки, ні макаронів, ні пельменів. Вона може дозволити собі лише рисовий хлібець. Знаменитість намагається не вживати магазинних молочні продукти, копченості, консерви і солодощі. Солодке вона замінює пастилою, чорним шоколадом, мармеладом, зефіром, сухофруктами.

Марія часто наголошує на своїй інстаграм сторінці, що всі страви раціону повинні бути простими у приготування. А вуглеводи вона не радить їсти після 15 години, щоб замість енергії не отримати зайвий жир на боках.

Струнке тіло любить їжу, приготовлену на пару, грилі, тушковану або відварну,

– написала в одному з інстаграм-постів Маша.

Аби підтримувати струнку фігуру, телеведуча і громадська діячка займається спортом 3 рази на тиждень по 1 годині. Вона обожнює пілатес і прогулянки пішки. Зіркова дружина та матір 2 дітей займалася спортом навіть під час вагітності, склавши з тренером спеціальні тренування.

Додамо, що головний секрет краси і молодості Маші Єфросиніної – все робити зі задоволенням: роботу, догляд, хатні справи. Марія вірить у силу позитивного мислення й виділяє час на медитацію. Можливо, вам також буде корисною філософія зірки, яка надихає.