Популярна американська співачка Сіара у прямому ефірі на своїй інстаграм-сторінці анонсувала запуск власного б'юті-бренда. Зірка зазначила, що на це її надихнула б’юті-рутина під час пандемії.

Деталі запуску косметичного бренда Сіара поки тримає в секреті. Проте вже відомо, що це буде лінійка засобів для догляду за шкірою.

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Сіара запускає власний б'юті-бренд

У прямому ефірі Сіара поділилася зі своїми підписниками, яких у неї понад 27 мільйонів, що думка про запуск бренда засобів для догляду за шкірою у неї з’явилася під час пандемії, коли про свою красу доводилося дбати самостійно без допомоги косметичних процедур у салоні.

За словами співачки, засоби її б’юті-бренда підходитимуть для усіх типів шкіри, а також для боротьби з проблемою пігментації.

Я в захваті і надзвичайно пишаюся,

– описала майбутній запуск Сіара.

Наразі деталі щодо косметичних продуктів тримаються в секреті.

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