Надихнула б'юті-рутина під час пандемії: Сіара анонсувала запуск власного косметичного бренда
Популярна американська співачка Сіара у прямому ефірі на своїй інстаграм-сторінці анонсувала запуск власного б'юті-бренда. Зірка зазначила, що на це її надихнула б’юті-рутина під час пандемії.
Джерело:інстаграм Сіари
Деталі запуску косметичного бренда Сіара поки тримає в секреті. Проте вже відомо, що це буде лінійка засобів для догляду за шкірою.
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Сіара запускає власний б'юті-бренд
У прямому ефірі Сіара поділилася зі своїми підписниками, яких у неї понад 27 мільйонів, що думка про запуск бренда засобів для догляду за шкірою у неї з’явилася під час пандемії, коли про свою красу доводилося дбати самостійно без допомоги косметичних процедур у салоні.
За словами співачки, засоби її б’юті-бренда підходитимуть для усіх типів шкіри, а також для боротьби з проблемою пігментації.
Я в захваті і надзвичайно пишаюся,
– описала майбутній запуск Сіара.
Наразі деталі щодо косметичних продуктів тримаються в секреті.
Що відомо про співачку Сіару?
- 25 жовтня американській співачці виповнилося 35 років.
- Вона народилася 1985 року у штаті Техас, США.
- У 2005 році на премії MTV Video Music Awards Сіара отримала нагороди за "Найкраще танцювальне відео", за "Найкраще хіп-хоп відео": Lose Control. У 2006 році стала володаркою музичної нагороди "Греммі" за "Найкраще музичне відео": Lose Control.
- У Сіари є 5-річний син Ф’ючер від попередніх стосунків з репером Ф’ючером, у шлюбі з гравцем в американський футбол Расселом Вілсоном у подружжя народилися донька Сієнна та син Він.
- Зірки ділиться подробицями свого життя та творчості в інстаграмі, де також часто публікує світлини у спокусливих образах.
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