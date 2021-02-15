Популярная американская певица Сиара в прямом эфире на своей инстаграм странице анонсировала запуск собственного бьюти-бренда. Звезда отметила, что на это ее вдохновила бьюти-рутина во время пандемии.

Детали запуска косметического бренда Сиара пока держит в секрете. Однако уже известно, что это будет линейка средств по уходу за кожей.

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Сиара запускает собственный бьюти-бренд

В прямом эфире Сиара поделилась со своими подписчиками, которых у нее более 27 миллионов, что мысль о запуске бренда средств для ухода за кожей у нее появилась во время пандемии, когда о своей красоте приходилось заботиться самостоятельно без помощи косметических процедур в салоне.

По словам певицы, средства ее бьюти-бренда будт подходить для всех типов кожи, а также для борьбы с проблемой пигментации.

Я в восторге и очень горжусь,

– описала предстоящий запуск Сиара.

Сейчас детали относительно косметических продуктов держатся в секрете.

Что известно о певице Сиара?