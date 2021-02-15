Вдохновила бьюти-рутина во время пандемии: Сиара анонсировала запуск собственного бьюти-бренда
Популярная американская певица Сиара в прямом эфире на своей инстаграм странице анонсировала запуск собственного бьюти-бренда. Звезда отметила, что на это ее вдохновила бьюти-рутина во время пандемии.
Источник:инстаграм Сиары
Детали запуска косметического бренда Сиара пока держит в секрете. Однако уже известно, что это будет линейка средств по уходу за кожей.
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Сиара запускает собственный бьюти-бренд
В прямом эфире Сиара поделилась со своими подписчиками, которых у нее более 27 миллионов, что мысль о запуске бренда средств для ухода за кожей у нее появилась во время пандемии, когда о своей красоте приходилось заботиться самостоятельно без помощи косметических процедур в салоне.
По словам певицы, средства ее бьюти-бренда будт подходить для всех типов кожи, а также для борьбы с проблемой пигментации.
Я в восторге и очень горжусь,
– описала предстоящий запуск Сиара.
Сейчас детали относительно косметических продуктов держатся в секрете.
Что известно о певице Сиара?
- 25 октября американской певице исполнилось 35 лет.
- Она родилась 1985 году в штате Техас, США.
- В 2005 году на премии MTV Video Music Awards Сиара получила награды за "Лучшее танцевальное видео", за "Лучшее хип-хоп видео": Lose Control. В 2006 году стала обладательницей музыкальной награды "Грэмми" за "Лучшее музыкальное видео": Lose Control.
- У Сиары есть 5-летний сын Фьючер от предыдущих отношений с рэпером Фьючером, в браке с игроком в американский футбол Расселом Уилсоном у супругов родились дочь Сиенна и сын Вин.
- Звезда делится подробностями своей жизни и творчества в инстаграме, где также часто публикует фотографии в соблазнительных образах.
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