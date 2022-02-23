Намагалась зберегти молодість: зірка серіалу "Друзі" розповіла про залежність від ін'єкцій

Кортні Кокс – 57-річна американська акторка, колишня модель, відома виконанням ролі Моніки у культовому серіалі "Друзі". Нещодавно зірка зізналася, що була залежною від так званих "уколів краси".

В інтерв'ю Кортні Кокс розповіла, що тривалий час була залежна від ін’єкцій ботоксу та філерів. Таким чином акторка намагалася боротися з віковими змінами і не розуміла, який вигляд має насправді.

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Кортні Кокс зізналася у залежності від ін'єкцій краси

Зірка серіалу "Друзі" намагалася зберегти молодість за допомогою косметологічних процедур.

Я роками намагалася зберегти свою молодість. Це почалося з того моменту, коли мені вперше сказали, що моє обличчя почало змінюватися через вік. Я не розуміла, що я, чорт забирай, маю дивний вигляд через ці ін’єкції. Був час, коли я казала собі: Треба зупинитися. Це просто безумство,

– розповіла Кортні.



Кортні з "Друзів" зловживала ін'єкціями ботоксу і філерами / Фото з інстаграму акторки

Згодом знаменита акторка зробила ще більш сміливий крок – пластичні операції. Відтак хірургічні втручання призвели до того, що Кортні Кокс було важко впізнати. Її зовнішність активно критикували шанувальники, а також жінці почали відмовляти в ролях.

57-річна прихильниця "уколів краси" пояснила, що зараз вона більше не користується послугами косметології. Натомість зірка виділяє багато часу на застосування доглядової косметики і почуває себе прекрасно.

Я почуваюся молодою. Маю багато друзів за тридцять. Мене не турбує різниця у віці – доки я не починаю надто багато думати про це, ми одного віку,

– зізналася Кортні Кокс.



Кортні Кокс розповіла про зроблені б'юті-маніпуляції / Фото з інстаграму акторки