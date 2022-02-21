Dior представив нову лінійку помад для губ. Бренд запросив на зйомку рекламного ролика 3 абсолютно різних знаменитостей.

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Нова рекламна кампанія Dior Beauty з участю Ані Тейлор-Джой

Нова лінійка помад Dior Addict з'явиться у продажі вже 9 березня 2022 року. Про це бренд ефектно повідомив за допомогою рекламного відео. Елегантна рекламна кампанія призначена підігріти цікавість споживачів косметичної продукції Dior Beauty.

Акторка Аня Тейлор-Джой, учасниця південнокорейського гурту Blackpink, модель і художниця Шерон Алексі – це колоритне тріо представило нові помади Dior Addict в динамічному проморолику бренда.



Аня Тейлор-Джой стала обличчям Dior Addict / Фото Dior

Авторкою відео стала Ліз Коллінз. Кадри з кампейну поширять на всіх цифрових платформах Dior Beauty 1 березня у вигляді диптихів. Ліворуч можна буде побачити світлину косметичного продукту, а праворуч – знімок однієї з героїнь зйомки із яскравим кольором на губах. Стилісти доповнили кожен образ аксесуарами і маленькими сріблястими сумочками Dior.

Кожна з них демонструє свій впевнений стиль, свій творчий світ і насамперед свою індивідуальність,

– зазначають у пресрелізі бренда.

У 30-секундному ролику Dior Addict із лозунгом "The new shine lipstick" зображено Джису з мікрофоном, Аню Тейлор-Джой та Алексі, які творять мистецтво. Кожна з них також тримає помаду в руці.



Джису із Blackpink у рекламній кампанії помад / Фото Dior

Помади Dior Addict будуть доступні в 4 різних футлярах для багаторазового використання, покриті чорним лаком, неопрацьованого деніму, рожевим стьобаним матеріалом і металевим сріблом. Нова колекція включає в себе 40 відтінків. Серед них: Dior 8, "цегляно-червоний", 100 Nude Look, реінтерпретація "сірого" від Крістіана Діора, і 525 Chérie, рожевий відтінок з іменем, що підморгує жінкам, яких сам дизайнер назвав "Chéries".

Пітер Філпс, креативний та іміджевий директор із питань макіяжу Dior, працював з лабораторіями дому, що належить LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, над створенням помад. Вони виготовлені на 90 відсотків з інгредієнтів натурального походження і квіткових олій.

Дивіться елегантний рекламний ролик від Dior Beauty:

Нагадаємо: Аня Тейлор-Джой стала амбасадоркою Dior у жовтні 2021 року. Її обов'язки включають представлення нових жіночих колекцій одягу, а також косметики бренда. Кампанія Dior Addict стала для зірки першою, в якій вона взяла участь.