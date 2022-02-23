Пыталась сохранить молодость: звезда сериала "Друзья" рассказала о зависимости от инъекций

Кортни Кокс – 57-летняя американская актриса, бывшая модель, известная исполнением роли Моники в культовом сериале "Друзья". Недавно звезда призналась, что была зависимой от так называемых "уколов красоты".

В интервью Кортни Кокс рассказала, что длительное время была зависима от инъекций ботокса и филлеров. Таким образом актриса пыталась бороться с возрастными изменениями и не понимала, как выглядит на самом деле.

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Кортни Кокс призналась в зависимости от инъекций красоты

Звезда сериала "Друзья" пыталась сохранить молодость с помощью косметологических процедур.

Я годами старалась сохранить свою молодость. Это началось с того момента, когда мне впервые сказали, что мое лицо начало меняться из-за возраста. Я не понимала, что у меня, черт побери, странный вид из-за этих инъекций. Было время, когда я говорила себе: надо остановиться. Это просто безумие,

– рассказала Кортни.



Кортни из "Друзей" злоупотребляла инъекциями ботокса и филерами / Фото из инстаграма актрисы

Впоследствии знаменитая актриса сделала еще более смелый шаг – пластические операции. Поэтому хирургические вмешательства привели к тому, что Кортни Кокс было трудно узнать. Ее внешность активно критиковали поклонники, а также женщине начали отказывать в ролях.

57-летняя поклонница "уколов красоты" пояснила, что сейчас она больше не пользуется услугами косметологии. Зато звезда выделяет много времени на применение уходовой косметики и чувствует себя прекрасно.

Я чувствую себя молодой. Имею много друзей за тридцать. Меня не беспокоит разница в возрасте –пока я не начинаю слишком много думать об этом, мы одного возраста,

– призналась Кортни Кокс.



Кортни Кокс рассказала о сделанных бьюти-манипуляциях / Фото из инстаграма актрисы