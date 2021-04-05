Сезон весна-лето 2021 удивляет трендом на яркий и смелый цвет маникюра. Насыщенный зеленый будет удачным решением как для однотонного покрытия, так и для создания креативного нейл-дизайна. В частности, можно попробовать экспериментировать и с оттенками свежей травы, лайма, первой зелени или цветочных стеблей.

Тренд на зеленый цвет в маникюре нейл-мастера аргументируют тем, что в условиях постоянного карантина, людям нужно больше красок в жизни. Поэтому в индустрии красоты активно начинают эксплуатировать все возможные оттенки зеленого.

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Зеленый – главный цвет маникюра этой весной

Арт на ногтях

Особенно эффектно зеленый выглядит в арт-маникюре. Доверьтесь своей фантазии и экспериментируйте.

Маникюр в неоновом зеленом

Если такой маникюр удачно скомбинировать с деталями одежды или обувью, то он будет иметь непревзойденный вид. Вдохновляйтесь идеями от звездного нейл-мастера Тома Бачика, услугами которого пользуются Дженнифер Лопес и Селена Гомес, или бруклинской маникюристки Джесс.

Весенняя зелень

Этот оттенок зеленого символизирует сочную весеннюю зелень, которая медленно прорастает из-под земли, травы или первые листочки на деревьях. Именно это может лучше вдохновлять на создание красивого маникюра.

Для мятежников: дерзкий зеленый

Если вы поклонница гангста-маникюра, то попробуйте на ультрадлинных ногтях совместить черный и зеленый лак или сделать зеленый градиент. Образ будет эффектнее выглядеть с джогерамы, бейсболкой и цепями.

Оливковый и мятный

Не жалейте времени, чтобы выбрать свой идеальный мятный или оливковый оттенок. Иногда можно даже использовать оба цвета в одном маникюре.

Зеленый френч

Французский маникюр продолжает совершенствоваться. Существуют различные вариации френча и "микрофренча", которые добавляют стилю свежего и небанального шика.