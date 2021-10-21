Настрій для блиску: 9 ідей гламурного манікюру від провідних нейл-майстрів

У манікюрі є необмежене місце для проявів фантазії. Якщо ви прихильниця блиску і гламурного стилю, то яскравий нейл-дизайн можна зробити навіть без особливої святкової нагоди.

Коли є настрій для блиску, то варто перенести його на креативний і модний манікюр. Прихильниці мінімалістичного дизайну нігтів можуть малювати тонкі лінії та робити невеликі акценти. Ідеї провідних нейл-майстрів надихають на власні інтерпретації блиску в манікюрі.

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Найбільш універсальним варіантом є основа будь-якого трендового кольору і золотистий блиск лише в одній частині нігтя. Натомість голографічний манікюр від Ханг Нгуєн поєднує в собі одразу 2 тенденції: арт у вигляді півмісяці і кольоровий вдосконалений френч. В той час Алісія Торелло пропонує блискучим лаком намалювати по одній лінії посередині нігтя, а нігтьову пластину покрити нейтральним відтінком або взагалі прозорим.

Також дуже стильно на нігтях виглядають блискучі різнокольорові цятки, як у Бетіни Гольдштейн. Перевага такого нейл-дизайну в тому, що його легко повторити своїми руками, навіть якщо у вас немає спеціальних навичок у нігтьовому мистецтві. Вам знадобиться лише круглий кінець шпильки або ватна паличка, щоб розмістити крапочки на "оголених" нігтях.

Інші авторитетні майстри манікюру, які працюють зі світовими знаменитостями, мають у своєму арсеналі не менш гламурні роботи. Надихайтеся їхнім прикладом.

Блискучий манікюр від провідних нейл-майстрів



Золотий блиск на пастельній основі / Фото з інстаграму @paintboxnails



Трендовий нейл-дизайн / Фото з інстаграму Ханг Нгуєн



Блискучі тонкі лінії / Фото з інстаграму Алісії Торелло



Барвисті цятки на нігтях / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Яскраві квіти у нейл-арті для сміливих / Фото з інстаграму @​jinsoon



Ще одне поєднання блиску і пастельного лаку / Фото з інстаграму @paintboxnails​



Омбре на нігтях у відтінку рожевого золота / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Блискучий французький манікюр / Фото з інстаграму @misspopnails



Нічне небо, наповнене мерехтливими зірками / Фото з інстаграму @stephstonenails