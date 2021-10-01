Якщо ви не знаєте, який манікюр зробити на осінь, то варто звернути увагу на варіанти від експертів. Зазвичай Бетіна фотографує манікюр на коротких нігтях, але такі ідеї можна сміливо повторювати і на довгій нігтьовій пластині. Гола графіка, pin-up френч чи дискобол – вибір за вами.

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Нагадаємо, що за допомогою манікюру можна не лише надати рукам доглянутого вигляду, але й зробити загалом будь-який образ більш стильним. Також ідеальний осінній манікюр передбачає поєднування золотистих, шоколадних, бронзових і хакі відтінків, які нагадують кольори опалого листя.

Щодо декору, то для манікюру на сезон осінь – зима 2021 – 2022 підійдуть прості малюнки, зображення і мазки в модних кольорах. Також популярними будуть текстури, які дозволяють поєднати на нігтях водночас мінімалістичний і трендовий дизайн у різних відтінках, а також – абстракція, щоб цікаво доповнити будь-який манікюр.

7 модних ідей для осіннього манікюру

Нейл-дизайн у стилі pin-up



Оригінальний френч / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Закохайтеся в червону осінь



Модний манікюр у бордовому відтінку / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Осінній мікс



Поєднання білого, коричневого, чорного в осінньому манікюрі / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Манікюр у стилі фортепіано

Тінь океану



Мікс морських відтінків / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Дискобол на нігтях



Модний манікюр на осінь / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Прикраса осінніх буднів