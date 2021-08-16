Наталі Портман представила новий аромат Miss Dior: в чому особливість парфуму та ніжні фото

40-річна американська акторка Наталі Портман вже кілька років співпрацює з французьким Будинком моди Dior. Зіркова красуня ставала обличчям косметичних бестселерів бренда. Цього разу вона представила оновлений фірмовий квітковий аромат Miss Dior. Рекламна кампанія парфуму вражає ніжними кадрами із участю Наталі.

Dior випустили нову версію аромату Miss Dior. Обличчям Miss Dior Eau de Parfum стала Наталі Портман.

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Який аромат від Dior представила Наталі Портман

Нова версія аромату Miss Dior відрізняється більш гострим ароматом від початкової, яку створив Крістіан Діор у 1947 році. На створенням цього аромату працював французький парфумер Дому Dior Франсуа Демаші. Він поєднав пряну нотку троянди-центифолії з персиком, абрикосом, ірисом, півонією і сандалом з острова Шрі-Ланка. А гостру цікавість і строгий характер парфуму підкреслили легкі запахи ніжної деревини.



Наталі Портман рекламує новий аромат Miss Dior / Фото Dior

Зйомки рекламної кампанії, участь в якій взяла Наталі Портман, пройшли в Австралії на тлі моря і полі. ЗМІ називають результат роботи "символом єднання зі внутрішніми перевагами та акцентом на самовираженні жінки через букет аромату".

Це культовий бренд, а також неймовірне відчуття родини. Всі дуже милі, і ви можете по-справжньому відчути увагу і повагу до деталей, а також майстерність тисяч людей, які працюють над парфумерією та одягом. У цьому так багато ручної роботи,

– прокоментувала Наталі Портман для видання WWD.



Якими будуть нові парфуми Miss Dior / Фото Dior

На офіційному сайті Dior новинка з'явиться у продажу з 23 серпня, а у вибраних рітейлерів – з 1 вересня.