Найбільш інстаграмний манікюр цього літа: райдужні ідеї для нейл-арту

Нові нейл-тренди з’являються майже зі швидкістю світла. Нещодавно в інстаграмі можна було побачити тисячі світлин з кольоровим френчем. Тепер особливо інстаграмним манікюром є життєрадісний райдужний дизайн. На популяризацію тенденції особливо вплинула Джіджі Хадід, яка з’явилася з таким нейл-артом на святкуванні свого дня народження.
Варіацій на тему райдуги на нігтях чимало. Надихнутися можна ідеями від модних блогерів та відомих нейл-майстрів. Цього літа варто повторити хоча б один із запропонованих трендових дизайнів нігтів, щоб він щодня піднімав вам настрій, а ви могли зробити красиву світлину манікюру і поділитися нею з друзями в інстаграмі.
До теми: Літній французький манікюр: кольоровий та з візерунками – трендові ідеї
Найбільш інстаграмний нейл-арт літа 2021
Педикюр у стилі літньої райдуги
Ідея веселого манікюру від Джіджі Хадід
Яскрава клітинка
Пастельна ніжність
Прояв фантазії на нігтях
Трендовий мінімалізм
Оригінальні геометричні фігури у кольорах райдуги
Більше кольорів, щоб освіжити образ
Квітковий нейл-арт
Просто і стильно
Модні акценти, які привертають увагу
Ефектний варіант френчу