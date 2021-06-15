Найбільш інстаграмний манікюр цього літа: райдужні ідеї для нейл-арту

17:28

Нові нейл-тренди з’являються майже зі швидкістю світла. Нещодавно в інстаграмі можна було побачити тисячі світлин з кольоровим френчем. Тепер особливо інстаграмним манікюром є життєрадісний райдужний дизайн. На популяризацію тенденції особливо вплинула Джіджі Хадід, яка з’явилася з таким нейл-артом на святкуванні свого дня народження.