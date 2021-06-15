Найбільш інстаграмний манікюр цього літа: райдужні ідеї для нейл-арту

15 червня 2021 , 17:28
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Джерело:

Cosmopolitan

Нові нейл-тренди з’являються майже зі швидкістю світла. Нещодавно в інстаграмі можна було побачити тисячі світлин з кольоровим френчем. Тепер особливо інстаграмним манікюром є життєрадісний райдужний дизайн. На популяризацію тенденції особливо вплинула Джіджі Хадід, яка з’явилася з таким нейл-артом на святкуванні свого дня народження.

Варіацій на тему райдуги на нігтях чимало. Надихнутися можна ідеями від модних блогерів та відомих нейл-майстрів. Цього літа варто повторити хоча б один із запропонованих трендових дизайнів нігтів, щоб він щодня піднімав вам настрій, а ви могли зробити красиву світлину манікюру і поділитися нею з друзями в інстаграмі.

До теми: Літній французький манікюр: кольоровий та з візерунками – трендові ідеї

Найбільш інстаграмний нейл-арт літа 2021

Педикюр у стилі літньої райдуги

Ідея веселого манікюру від Джіджі Хадід

Яскрава клітинка

Пастельна ніжність

Прояв фантазії на нігтях

Трендовий мінімалізм

Оригінальні геометричні фігури у кольорах райдуги

Більше кольорів, щоб освіжити образ

Квітковий нейл-арт

Просто і стильно

Модні акценти, які привертають увагу

Ефектний варіант френчу

 

Автор: Лідія Цюпера