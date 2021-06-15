Самый инстаграмный маникюр этого лета: радужные идеи для нейл-арта

Новые нейл-тренды появляются почти со скоростью света. Недавно в инстаграме можно было увидеть тысячи фотографий с цветным френчем. Теперь особенно инстаграмным маникюром является жизнерадостный радужный дизайн. На популяризацию тенденции особенно повлияла Джиджи Хадид, которая появилась с таким нейл-артом на праздновании своего дня рождения.
Вариаций на тему радуги на ногтях много. Вдохновиться можно идеями от модных блогеров и известных нейл-мастеров. Этим летом стоит повторить хотя бы один из предложенных трендовых дизайнов ногтей, чтобы он ежедневно поднимал вам настроение, а вы могли сделать красивую фотографию маникюра и поделиться ею с друзьями в инстаграме.
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Самый инстаграмный нейл-арт лета 2021
Педикюр в стиле летней радуги
Идея веселого маникюра от Джиджи Хадид
Яркая клетка
Пастельная нежность
Проявление фантазии на ногтях
Трендовый минимализм
Оригинальные геометрические фигуры в цветах радуги
Больше цветов, чтобы освежить образ
Цветочный нейл-арт
Просто и стильно
Модные акценты, которые привлекают внимание
Эффектный вариант френча