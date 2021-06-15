Самый инстаграмный маникюр этого лета: радужные идеи для нейл-арта

17:28

Новые нейл-тренды появляются почти со скоростью света. Недавно в инстаграме можно было увидеть тысячи фотографий с цветным френчем. Теперь особенно инстаграмным маникюром является жизнерадостный радужный дизайн. На популяризацию тенденции особенно повлияла Джиджи Хадид, которая появилась с таким нейл-артом на праздновании своего дня рождения.